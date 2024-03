Donald Trump compara a migrantes con Hannibal Lecter

De cara al denominado “supermartes”, donde votantes demócratas y republicanos de una quincena de estados elegirán al candidato de su preferencia en Estados Unidos, el magnate Donald Trump arreció con su discurso racista y comparó a migrantes con Hannibal Lecter, el asesino y canibal que dio vida Anthony Hopkins en la película “El Silencio de los Inocentes”.

En una entrevista con el medio “Right Side Broadcasting Network (RBSN)”, el aspirante republicano, desde su residencia en Florida, volvió a cargar contra personas migrantes, una estrategia que lo proyectó hacia un primer mandato al frente de los Estados Unidos de América.

“Son gente dura, en muchos casos de cárceles, prisiones, de instituciones mentales, manicomios”, dijo Trump, para luego añadir que “ya sabes, manicomios, eso es propio de (la película) The Silence of the Lambs […] no los queremos en este país“, sentenció.

Equipara lenguas de migrantes con personas que “viven en Marte”

Cabe señalar que las políticas antimigrantes y discurso xenófobo lo catapultaron en las encuestas donde resultó vencedor. De igual forma, en la charla que compartió con dicho medio de corte conservador, equiparó las lenguas de los migrantes con “idiomas que hablan personas del planeta Marte”.

“Ni siquiera tenemos profesores para algunos de estos idiomas. ¡Quién pensaría eso? Tenemos idiomas que son, como, ¿del plantea Marte?. Nadie, nadie sabe hablarlo“, sentenció

That time Donald Jenius Trump thought Hannibal Lecter was the ACTOR’S name. pic.twitter.com/J25wcplTd5 — 💥Arbiter of Cool💥😎✌🏻👊🏻 (@ArbiterofCool) March 5, 2024

Con la excepción de las primarias del domingo en Washington, la capital de Estados Unidos, que ganó Nikki Haley, el expresidente Trump se impuso en todos los estados que ya votaron.

Y este martes podría ser el día de la última oportunidad para su única rival en la carrera: Haley. Para los demócratas, el suspense es aún menor ya que el presidente saliente Joe Biden debería ser el candidato del partido. Estos son algunos elementos a tener en cuenta para este inusual “supermartes”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO