“No son originales”: Lyn May asegura que Karol G y JLo copian su estilo

Lyn May, icono del vedetismo en México ha dado de nuevo de que hablar luego de compartir una osada serie de fotografías en su cuenta de Instagram en donde dejo claro que ella es un referente único de la moda.

Y es que la famosa se dio a la tarea de compartir varios de sus outfits, tanto de épocas pasadas como del presente, en donde no solo presumió su envidiable figura, sino que también hizo una interesante comparación con algunas de las cantantes del momento.

En las imágenes, Lyn May se comparó con famosas como Karol G, Jennifer Lopez, Megan Thee Stallion, Cardi B y Annita, en donde todas ellas aparecen con atuendos parecidos a lo que la famosa vedette a usado a lo largo de su carrera.

La estrella del cine de ficheras aseguró que ha sido referente de las figuras del momento e incluso aseguró que ella las ha inspirado a tal grado que ahora le copian todo, pero jamás la igualaran, además de que las llamó cínicas por no reconocerla como modelo a seguir.

“¡ME COPIAN, NO SON ORIGINALES! Me impresiona el cinismo de algunas cantantes de copiar mis looks exactamente, sin darme crédito!!! Incluso trabajan con los mismos diseñadores! Me impresiona mi fama, pero es el precio que tengo que pagar por ser original! Yo soy la más vanguardista, revolucionaria y soy la pionera en la moda! Las demás solo hacen ‘copy paste’”, escribió en la red social.

La vedette aparece en todas las fotografías con sensuales atuendos hechos por diseñadores exclusivos, los que aseguró, han trabajado con Karol G, Jennifer Lopez o Megan Thee Stallion, de ahí que todas ellas le copien el estilo y hasta la forma de bailar.

La publicación provocó cientos de reacciones entre los internautas quienes le hicieron ver que ella no es dueña de los supuestos diseños exclusivos y que en la actualidad cualquier persona puede vestirse de encaje y lentejuelas.

También hubo quienes aseguraron que Lyn May solo busca llamar la atención “colgándose” de figuras de talla internacional que ni siquiera “la topan”.

“No eres dueña de esos diseños”, “Ridícula”, “Qué descaro copiarle a la reina de México, Lyn May”, “A ninguna de ellas les luce a la perfección como a ti”, “Solo quiere llamar la atención”, “No hagas comparaciones”, “Es posible que ellas no sepan que sus diseñadores han copiado tus vestuarios”, “Ni te topan”, fueron algunos de los comentarios.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR