Ricardo Casares estuvo con Daniel Bisogno en el hospital

Ricardo Casares salió del hospital este martes 5 de marzo luego de que fuera sometido a una cirugía de emergencia por un infarto, el conductor estuvo durante una semana en el mismo nosocomio que Daniel Bisogno por lo que no dudó en visitarlo antes de que fuera dado de alta. El presentador de “Ventaneando” permanece en terapia intermedia luego de que estuvo en un coma inducido por una grave infección pulmonar.

Ricardo Casares visita a Daniel Bisogno

En entrevista para “Ventaneando”, el conductor reveló que antes de abandonar el hospital visitó a Daniel Bisogno y le dedicó emotivas palabras. Además, detalló que estuvieron en cuartos juntos en terapia intermedia por lo que trataron de levantarse el ánimo mutuamente mientras permanecían bajo cuidado médico.

“Lo último que hice antes de salir del hospital fue ir a abrazar y a decirle que lo quiero mucho, a nuestro querido Daniel Bisogno. Me dice que le falta ánimo, le dije que no puede ser que un tipo que animó durante tantos años y lo ha hecho como nadie en la televisión mexicana le falte ánimo. Salimos de la terapia intensiva al mismo tiempo y nos molestábamos pegándole a la pared del otro”, dijo.

Salud de Ricardo Casares

El conductor fue dado de alta y continuará con su recuperación en casa luego de haber sufrido un infarto hace una semana minutos antes de que comenzará el programa “Venga la Alegría”. Casares también habló del intenso dolor que sufrió y por el que no dudó en pedir a sus compañeros que lo llevaran de inmediato a un hospital.

“Tengo que estar tranquilo en mi casa, no en cama, tranquilo (…) Después viene una rehabilitación cardiaca, ellos esperan que recupere el 100 por ciento de las facultades en mi corazón”, dijo sobre su estado de salud. “Tuve mucha suerte porque a mí se me rompe la piel del corazón dentro del infarto y eso hace que el dolor sea insoportable, sentía justo en medio del pecho que me habían metido un cincel”, añadió sobre el dolor que sintió.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO