Afectaría a negocios duplicar el aguinaldo

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En la zona sur de Tamaulipas se prevén afectaciones para un estimado de 31 mil empresas de aprobarse la iniciativa de ley que propone duplicar el pago del aguinaldo en el 2024.

Pedro Granados, director de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex), informó que “en la zona sur de Tamaulipas tenemos en Tampico alrededor de 15 mil unidades económicas, Madero y Altamira 8 mil unidades económicas cada una, para un total de poco más de 31 mil empresas”, dijo.

El representante dijo que es un pago que se realiza a final del año pero que se tiene que planear desde que inicia el mes de enero.

“Tú pagabas 15 días de aguinaldo, y ahora pagas el doble. Cada empleado tiene un sueldo, y sobre el sueldo es el incremento. Hay que ajustar, hay empresas que dan 15, otras que dan 20 días”.

De acuerdo con la iniciativa emprendida por el Senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se busca reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para incrementar al doble la prestación para los trabajadores.

La reforma está fundamentada en que desde hace 54 años que no se realiza un ajuste con los tiempos que vive el sector asalariado.

El Director de la Coparmex pidió a los congresistas federales que esperen antes de dar su aprobación, para permitir que se avance con las reformas laborales realizadas en los últimos años.

“La posición es adelante, pero denos un respiro, Vamos a consolidar lo que tenemos. que ya se había hecho un esfuerzo y que lo estábamos digiriendo para los próximos años y que no, nos avienten todo junto. por eso, la postura es que esperemos a que consolidemos esto”, comentó.

Durante los últimos años, se aprobaron reformas en materia de salarios, pensiones, vacaciones para los trabajadores.

“Tu sabes que el sueldo y el salario mínimo ha venido creciendo en los últimos años. Es una postura , un planteamiento que el sector empresarial impulsó, esto hay que decirlo bien, no sólo lo impulsó, sino que aparte lo patrocina. ¿Quién paga los sueldos? Pues los empresarios ¿verdad? no los paga el Gobierno, no los paga la Cámara de Diputados porque hagan una votación, los paga el empresario”, dijo.