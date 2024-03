Candidato intolerante…

Hoy día sobran los políticos que se sienten los mejores al punto que se vuelven intolerantes, de piel muy delgada, no quieren que les toquen ni con el pétalo de una rosa, menos, que se les cuestionen su actuar.



Y no importa si son experimentados o que sean de esos que apenas inician por circunstancias en los andares de la política, responden igual, con soberbia, con torpeza.



Para muestra ahí tiene usted al alcalde con licencia de Matamoros, hoy candidato a diputado federal, MARIO LOPEZ, mejor conocido como La Borrega, es uno de los que cree que todo el pueblo debe respetarlo, aunque no lo merezca.



Mire porque lo decimos, circula en redes sociales un video donde este personaje, La Borrega, está en entrevista banquetera hablando de las comisiones de los diputados, seguramente queriendo demostrar que está listo para ser legislador, que sabe cuáles son los temas que se pueden manejar, y de pronto pasa alguien por atrás de él y grita, “no tienen llenadera”, fue en ese momento que el candidato demostró que le gana la soberbia y lo intolerante ya que respondió a mentadas de madre a quien en teoría debería andar conquistando para que le otorguen el voto.



Pero bueno, que se podía esperar, La Borrega no tiene sensibilidad para acordar bien con el partido que lo llevó al poder y hasta quiso imponer su voluntad al querer vetar a quien ya destapo morena como candidato a la presidencia municipal de Matamoros.

Por lo tanto, menos tendrá la capacidad para llegar a buenos acuerdos con el pueblo y por el bien del pueblo, por ello ahora no se sabe a qué puede llegar a San Lázaro si llegara a ganar la diputación federal.



Intolerante, con nula urbanidad política, así es La Borrega, así se exhibió cuando escuchó que un ciudadano que pasaba por el lugar al escucharlo hablar, le dijo, “no tienen llenadera”, el edil con licencia encolerizado volteó solo para increparlo con un lenguaje altisonante.



Candidatos así, “si no aguantan para que juega”, diría DON JUAN cuando los niños se inconformaban o no les gustaban las reglas del juego, eso aplica hoy a La Borrega.



Cierto es que los puestos o candidaturas no quitan lo corriente ni hacen sensible o prudente a un personaje, pero si andan encampañados por lo menos deberían ser más prudentes, bajarle unas cuantas rayitas a su soberbia.



Imagine usted si este personaje hace eso en público, que no hará en privado, como tratará a quienes le cuestionan, está de miedo y la verdad es que los ciudadanos no merecemos políticos como él.

Cierto, la borrega no es el único intolerante y falto de urbanidad política, sobran personajes con estas características, no terminaríamos de enumerarlos, los hay de todos los colores, unos peores que otros, que se dicen políticos, pero desconocen el significado y cuál es el objetivo principal de la política.



En fin, la situación es que La Borrega inicio mal y de malas su campaña. Circula en redes sociales un video donde el candidato a diputado federal parece estar más verde que el partido que le presto las siglas.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ