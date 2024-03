El discurso claro, contundente y lleno de fuerza al interior de Morena y sus aliados hace suponer que los candidatos del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, no van a quedarse con todo. Mario López Hernández, alcalde de Matamoros convertido en candidato a Diputado Federal por el Partido Verde, mandó a “ch.ngar a su madr#”, a quien presione a la militancia a votar única y exclusivamente por Morena.

“La Borrega”, es un fiel testigo de que “el efecto popote”, extermina partidos políticos, lo vio en la elección del 2018 cuando fue postulado a la presidencia municipal de Matamoros por la Alianza PES, PT y Morena, algunos como Olga Patricia Sosa Ruiz, y su tocaya, Olga Juliana, llegaron al Congreso de la Unión, bajo las siglas del Partido Encuentro Social, ellas, como el mismo Mario Alberto López Hernández, por decir sólo algunos han visto el exterminio del PES por ir en la alianza y dejarle toda la votación y estructura a Morena.

Hoy la historia se podría repetir con el Verde y el PT, bueno, si se distraen, eso les puede suceder por eso el candidato a Diputado Federal, dos veces presidente municipal matamorense, deja atrás los rencores y exige votos para Eugenio Hernández Flores y Maki Esther Ortiz Domínguez, sus compañeros aspirantes al Senado de la República, mientras que él buscará llegar a la Cámara baja, y José Alberto Granados Favila, por Morena a ocupar su lugar en la presidencia municipal.

Lo de Mario Alberto no es sólo el enojo de que lo disfrazarán de verde, ni que el grupo político contrario a ellos impusieran a Granados Favila, su preocupación es que el pueblo bueno y sabio se confunda y al cruzar sólo Morena, los lleven a la derrota, porque en el imaginario, la contienda está entre los guindas y azules, el riesgo es latente.

Lo que reclama Mario López tiene razón, su trayectoria y futuro está en juego… por cierto, ya no me quedó claro si lo de las cabronas y cabrones que traicionan lo dijo por las personas con la que compartía el escenario o ¿de quién hablaba “La Borrega”?

En la intimidad… Hoy volvió el mismo matrimonio al café, aquellos que discutían respecto al mejor Gerente de la COMAPA, ¿se acuerda?

Bueno, sólo que en esta ocasión ella le aseguraba al esposo que en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, bajo la directriz de Francisco González Casanova, se habían terminado de sanear las afectaciones en el dique El Camalote, que por consiguiente, la problemática estaba resuelta y que al no haber fuga de agua dulce, por supuesto que el agua salobre no iba poder introducirse en el sistema lagunario, que ya no había nada de qué preocuparse.

Él, como ido en la conversación, quizás un poco dudoso de la palabra de su esposa, sólo sonrió y dijo: “Sí, tienes razón, son bien chambeadores, 24/7”, ella de la nada se puso de pie y se fue.

Por cierto, la Zona Metropolitana de Tampico tendrá de nueva cuenta el espectáculo de la Nauticopa, ahora denominada “Regatas Corona”, y todo gracias al nuevo brillo de Tampico, un destello que Chucho Nader quiere llevar hasta Ciudad Madero, como diputado federal si logra el triunfo electoral.

Será el 23 y 24 de marzo en la Laguna del Chairel, prepárate para vivir este momento de adrenalina y diversión.

Por. David Ed Castellanos Terán

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608