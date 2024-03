Hombre compra pastel para celebrar junto a su EX cinco años de divorcio

MÉXICO.- Un hombre se volvió viral en las rede sociales luego de que se dio a conocer que tras cumplir cinco años de divorcio compró un pastel y decidió celebrarlo a lado de su ex pareja.

Y es que no hay duda de que algunas relaciones pese a la distancia que tienen siguen teniendo un vinculo afectivo, ya sea por los recuerdos que tuvieron en el pasado o por el cariño que aún se tienen.

Hombre va a festejar cinco años de divorcio con su ex

Ahora un hombre fue grabado tras acudir a la casa de su ex esposa; al lugar llegó con la mitad de un pastel de chocolate, ya que quería celebrar con ella que estaban cumpliendo cinco años de divorcio.

La mujer al verlo, se quedó sorprendida, y cuestionó: “Y ahora, ¿qué haces aquí tan temprano?”. El hombre, con una sonrisa de oreja a oreja explicó que era por sus cinco años de divorcio.

“Te traje tu despensa (…) Que no ves que ya tenemos cinco años de que nos divorciamos”, comunicó el hombre.

“¡Cinco años que nos divorciamos desdichado! ¿Los mismo que vienes a tragar?”, contestó la ex esposa.

La mujer no pasó desapercibido que su ex esposo llegó a su casa con la mitad de un pastel, pues, aúnque le dio acceso a su casa, le gritó: “Sigues igual de miserable, ¿cómo que trajiste la mitad?”.

Redes reaccionan

El momento fue compartido y viralizado a través de un video en la cuenta de TikTok @erandi_carolina. Hasta el momento, ya sumó 284 mil me gusta y más de 4.5 millones de visualizaciones. Los internautas aprovecharon para reaccionar; esto dijeron:

“¿Y por qué mejor no vuelven a estar juntos?”.

“A veces conectas más con esa persona como amigo que como pareja siempre e dicho que si no hubo tantos rollos si no que solo porque ya no había ese amor si se puede llevar excelente”.

“¿Y que hizo la otra mitad del pastel?”.

“Por qué la gente no entiende que hay personas que se llevan mejor como amigos que como pareja”

“Si no voy a tener un ex así no quiero nada”.

“Llevo tres años separada, volví a rehacer mi vida con otra persona y el aún viene, siempre preocupado de mi pareja. Nos quiere a los dos”.

“Mis papás se separaron hace 12 años y papi va todos los días a la casa y a veces hasta se queda a cuidarla cuando mami se va de viaje y nosotras”.

“Mi ex invitó a nuestros hijos, mi marido y a mi a comer helado”.

“Mis papás se separaron hace 25 años y el amor de familia se quedó, ¡se llevan mejor separados! No sé cómo lo hacen pero funciona”.

“Así era mi papá. Venía a casa y preguntaba de primero si estaba mi mamá por 20 años”.

“Oiga, se me hace que ese don aun la ama”.

“Yo preferiría mil veces que mis papás se llevarán así, desde que se separaron hace cuatro años hemos visto contadas veces a mí papá… Lo extraño mucho”.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO