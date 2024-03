HSBC, Auto Fin y Activer reprueban evaluación en servicio de banca por internet

CD. VICTORIA, TAM.- Como resultado de la evaluación y supervisión del servicio Banca Por Internet vinculado o asociado a un producto financiero ofrecido por instituciones financiera, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros destaca que tres bancos entre los que se encuentran HSBC, Auto Fin y Banco Actinver resultaron reprobados eso derivado a que no entregaron el contrato de adhesión o no está vigente el mismo.

Rogelio Mata, delegado en Tamaulipas de CONDUSEF, dio a conocer que es el resultado de la supervisión hecha en 2023 en materia de transparencia financiera a 31 bancos con el servicio de Banca por Internet, en la primera etapa se revisó que los documentos contractuales e información que utilizan los bancos con usuarios provean los derechos y obligaciones de las partes al utilizar este servicio que cumplan con la normatividad, requiriendo expedientes de clientes y deben tener contrato de adhesión solicitud y comprobante de operación.

Los principales incumplimientos encontrados en expedientes de clientes que contrataron el servicio de Banca Por Internet, son el que comisiones no son congruentes con lo registrado en el Banco de México, el consentimiento expreso del usuario, procedimiento y medios para presentar aclaraciones y reclamaciones, datos de CONDUSEF, y las sanas prácticas, el comprobante de operación que no refleja el tipo de operación efectuada y que en la pagina web no incluye riesgos inherentes al uso de este servicio, ni contiene información del banco que conste en Buro de Entidades Financieras, no incluye requisitos de contratación.

También se verifica la página de internet y publicidad impresa para que no se dé lugar a confusiones en perjuicio del usuario, CONDUSEF informa a las instituciones incumplimientos detectados mediante oficio de programa de cumplimiento forzoso para que aclaren y solventen las irregularidades todo con el fin de dar protección a los usuarios de servicios financieros.

De las 31 instituciones financieras supervisadas 23 tuvieron calificación de 10 y un total de 3 reprobaron, hubo otras con calificación de 6 como CONSUBANCO, de 8.5 como BBVA México, de 8.8 el banco Santander mientras que los que aparecen con 10 son banca Afirme, BanCoppel, INBURSA, ABC Capital, BANREGIO, Banco Multiva, Banorte, Banco del Bajío, Banco Azteca, Banco Compartamos, Banco IVEX, Banco Covalto, CIBANCO, Banco Inmobiliario Mexicano entre otros.

POR SALVADOR VALADEZ