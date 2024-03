Recibe como regalo un ramo de chochas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En un conmovedor acto de graduación, Alberto Suárez, un joven originario del ejido “Las Delicias” en Abasolo, se convirtió en el centro de atención al recibir un regalo poco convencional: un enorme ramo de chochas.

La ceremonia, que celebraba su logro académico al obtener su licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se vio impregnada de emoción mientras el graduado posaba orgulloso con su inusual obsequio.

Para Alberto, las chochas representan mucho más que un simple regalo. Son un vínculo con su infancia en el campo, donde estas flores de palma de yuca eran un alimento común en su mesa. “Solía comerlas mucho, así que me recuerdan mi niñez, una infancia de sencillez pero también de riqueza en experiencias”, compartió emocionado el recién graduado.

Consciente de sus raíces humildes, Alberto no dudó en expresar su profunda gratitud hacia sus padres y su comunidad por el apoyo incondicional brindado durante su trayectoria educativa. “Ver el ramo de chochas sin duda me transportó a mis raíces y me hizo recordar el esfuerzo que me llevó hasta este momento. Fueron muchas emociones encontradas”, reflexionó.

El regalo poco convencional captó la atención de los presentes, quienes se acercaron para felicitar al graduado y compartir el momento con él.

La originalidad del gesto generó sorpresa y admiración, destacando cómo los pequeños detalles pueden tener un significado profundo y emotivo en ocasiones tan especiales como una graduación.

Con su ramo de chochas en mano, Alberto Suárez se convirtió en un símbolo de perseverancia, humildad y gratitud, recordándonos que las raíces y las experiencias de vida moldean nuestros logros y nos hacen quienes somos. ¡Felicidades a todos los graduados y a sus familias por este logro tan significativo!

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON