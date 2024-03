Zafarrancho y pataleo en la frontera

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La designación de las últimas candidaturas de la alianza “Sigamos haciendo historia” en Tamaulipas desató una guerra política al interior de Morena que incluyó manifestaciones, jaloneos, y cuestionamientos al delegado nacional, Mario Llergo.

La revuelta subió de tono sobre todo en los municipios de Matamoros y Reynosa, donde el alcalde Mario López y la ex alcaldesa Maki Ortiz, han buscado seguir influyendo en los ayuntamientos.

Ayer por la mañana, en Matamoros, el candidato a la diputación federal por el 04 Distrito electoral, Mario López Hernández, se reveló contra la designación de Alberto Granados Favila como candidato de Morena a la alcaldía de Matamoros, señalando que el cielo se debe clarificar.

“Vamos a ir juntos todos, todos, y en los próximos días tenemos que clarificar el cielo, porque ahorita está nublado con la decisión de ayer, ¿estamos de acuerdo?”, dijo durante un mitin en el Fraccionamiento Rinconada San Miguel donde también se encontraban los candidatos del Partido Verde al Senado de la República, Eugenio Hernández Flores y Maki Ortiz.

El alcalde con licencia de Matamoros y que fue siglado por el Verde como candidato a una diputación federal por la coalición que forman Morena-PT y el Partido Verde, tomó la palabra y envalentonado dijo.

“Y voy a hablar con el delegado (Mario Llergo) y el gobernador (Américo Villarreal) y llevó una postura totalmente bien determinante, qué es lo que necesita Matamoros y por qué, ¿estamos de acuerdo?, y el pueblo es el que me va a apoyar, así de sencillo”.

López Hernández señaló que en esta elección, van juntos los candidatos de los tres partidos que forman la coalición, “y el cabrón o la cabrona que venga a manipularlos y a ordenarles que nomás voten por Morena, que chingue a su madre, así de sencillo”.

“Si algo me enoja y algo me encabrona, son los cabrones que traicionan, a esos los puedo perdonar, pero no puedo olvidar la traición”.

Reiteró que ninguna persona les puede decir que solo voten por Morena, porque irían en contra de la candidata de la coalición a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

“Hay una directriz de la doctora Claudia y se tiene que respetar, entonces, estamos en la misma canasta, Morena, el Verde y el PT”, señaló Mario López.

Estas declaraciones del alcalde con licencia desataron la inconformidad de la militancia.

Por la noche, fundadores y militantes del partido ofrecieron una rueda de prensa en la que lamentaron las declaraciones de Mario López.

“Estamos ofendidos, estamos molestos, Mario López le mentó la madre a todo el que quiera votar por Morena” declaró Alejandro Villafañez, actual Síndico en el Ayuntamiento de esa ciudad.

“Aquí hay valores, hay ética hay honorabilidad, y entonces reclamamos respeto, respeto no nada mas a los morenos de Matamoros, agarró parejo, lamentablemente este personaje ya nos pone nuevamente en un serio problema”, dijo.

REBELIÓN EN REYNOSA

Por la tarde, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Tamaulipas, Mario Llergo, arribó a un conocido hotel de la zona Dorada de Reynosa, para oficializar la designación del actual alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, como candidato para la reelección, en una rueda de prensa que terminó en zafarrancho.

Estuvo acompañado por los representantes de los partidos que conforman la coalición Morena-PVEM-PT, “Sigamos Haciendo Historia”, y solo por uno de los aspirantes a la candidatura, Marcelo Olán Mendoza, quien desde el inicio interrumpió al delegado para mostrar su inconformidad.

El aspirante reclamaba la imposición, y señalaba el abandono de la ciudad, y la orden de aprehensión en contra el alcalde Carlos Peña, a lo que el delegado le pidió que no lo interrumpiera.

El delegado continuó diciendo que la encuesta interna realizada por su partido determinó quién sería el candidato, por lo que Marcelo Olán, se levantó de la mesa y llamó a un grupo de personas, quienes violentaron la rueda de prensa, desatándose gritos y empujones.

Todo se salió de control, por lo que Mario Llergo, de manera apresurada, dijo, que la resolución de su partido, favorecía a Carlos Peña Ortiz, quien desde este momento es el candidato oficial de la coalición Morena-PVEM- PT.

Mientras esto ocurría en el interior del Hotel sede, afuera se tensaron los ánimos entre personas que fueron para apoyar a Carlos Peña, y ciudadanos que se oponen a su reelección.

Los seguidores de Peña Ortiz, gritaban porras y vivas, mientras que los opositores, gritaban fuera Makito, mostraban las mismas pancartas que fueron exhibidas en la pasada mega manifestación contra la reelección del alcalde de Reynosa.

Trascendió que la designación de Peña Ortiz será impugnada por los otros aspirantes de Morena, quienes aseguran que fue una imposición del presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

Por Perla Reséndez/Julio Loya

Expreso-La Razón