Danny Perea de ‘Vecinos’ revela que ya es mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Danny Perea, actriz reconocida por su papel de Alejandra en la serie “Vecinos”, serie que fue creada por Eugenio Derbez, reveló que se convirtió en mamá de un niño. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que la famosa prefirió mantener en secreto su embarazo.

Fue a través de Instagram que Danny Perea compartió una foto al lado de su bebé y aunque no se le ve la cara a su hijo, ésta fue la manera de la actriz de anunciar su reciente maternidad y presentar a su hijo ante sus seguidores en la red social.

Con un tierno mensaje, Danny Perea expresó lo feliz que se encuentra de ser mamá desde hace ya un tiempo, además que reveló el nombre de su bebé.

“Hoy por fin puedo compartirles que desde hace un tiempo ya, me he convertido en mamá. Les comparto estos instantes donde estoy con mi hijo Silvio Matías”.

La actriz compartió un tierno mensaje dedicado a su hijo en donde destacó algunos de los momentos que ha vivido con él desde que nació.

“Matías, precioso ser de enormes ojos, en donde vive tanta belleza que me hace descreer de mi fortuna, fortuna de perderme en ellos, de vivir con ellos, de aliviar su llanto, de provocar su risa, de acurrucarme en su bostezo, de arrullar su sueño”.

En su mensaje Danny Perea también compartió un pequeño poema dedicado a su hijo.

“Fortuna de que sus ojos me miran un dame, me miran un juega, me miran un cárgame, me miran un báñame, me miran un abrázame, me miran un arrúllame, me miran un acompáñame, me miran un alíviame, me miran mía, me miran madre. Gracias hijo por mirarme como nadie más lo hará jamás. Te amo, te amare “y después te amare”.

Tras dar a conocer la noticia, la producción de “Vecinos” le dejó un comentario en donde la felicitó por el nacimiento de su bebé.

“De parte de toda la producción te deseamos muchas Felicidades Dany, ¡qué alegría! Bienvenido Vecinito, Silvio Matías”.

La actriz Macaria, quien interpreta a su madre en “Vecinos” también le dejó un tierno mensaje.

“Todo el amor del mundo para Silvio y para ti, disfruta esta nueva etapa, te quiero, Dany”.

Con información de Excélsior