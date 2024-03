Eugenio Derbez espera que su nueva nieta la una con Victoria Ruffo

CIUDAD DE MÉXICO.- El noviazgo entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue muy mediático, sobre todo después de su separación, ya que el actor ha revelado que la famosa no le permitía ver a su hijo, José Eduardo Derbez y ahora todo indica que los famosos podrían llevar una mejor relación por su nieta.

En entrevista con varios medios, Eugenio Derbez habló sobre cómo es ahora su relación con Victoria Ruffo después de que años atrás no se pudieran ver ni en pintura debido a la manera en la que terminó su noviazgo.

En la plática, el actor se sinceró y mencionó que le hubiera gustado que su separación con Victoria Ruffo y sus demás parejas hubiera sido de la mejor manera por el bien de sus hijos.

“A mí me hubiera gustado darles a mis hijos la paz y tranquilidad que como niños necesitaban, ellos no tenían la culpa de vernos peleando”.

Eugenio Derbez asegura que tiene un gran cariño por Victoria Ruffo

Al preguntarle sobre Victoria Ruffo, el actor dijo que tiene un gran cariño por la madre de su hijo, aunque siempre le dolerá que la actriz no le permitía ver a José Eduardo tan seguido como le hubiera gustado.

Además, Eugenio Derbez mencionó que por su parte él ya dejó el pasado atrás y no tiene nada en contra de Victoria Ruffo.

“La quiero mucho. Siempre me ha dolido y me dolió mucho no haber visto a mi hijo crecer, pero de ahí en fuera yo ya limé asperezas con ella desde hace un par de años, sobre todo desde que sacamos la serie que yo ya platiqué mucho con José Eduardo”.

Eugenio Derbez espera que su nieta la una a Victoria Ruffo

En cuanto a que dentro de unos meses se convertirá por segunda vez en abuelo por el nacimiento de la primogénita de José Eduardo Derbez, el actor dijo que espera que su nieta la una de nuevo a Victoria Ruffo y puedan llevar una mejor relación.

Incluso detalló a los medios de comunicación que planean hacer un baby shower y en cuanto suceda compartirán fotos del evento.

“Esperemos que la nieta nueva nos vuelva a unir… Le vamos a hacer un baby shower próximamente, ya les estaremos mandando fotos”.

