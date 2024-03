Aseguran que Pati Chapoy le hizo el feo a Laura Bozzo en ‘Ventaneando’

Hace unas semanas te informamos que Laura Bozzo formaría parte del elenco de la nueva temporada de “MasterChef Celebrity”. En el programa “Ventaneando” presentaron a los participantes, pero varios televidentes se percataron que Pati Chapoy prefirió no hablar sobre la estrella nacida en Perú.

En una de las recientes transmisiones del programa de TV Azteca Pati Chapoy y su grupo de colaboradores hablaron sobre la temporada 2024 de “MasterChef Celebrity”, sin embargo se percataron que nunca mencionaron a Laura Bozzo, una de las famosas que pondrá a prueba sus habilidades culinarias.

Pati Chapoy no habló de Laura Bozzo

En su canal de YouTube el experto en temas de la farándula, Alex Kaffie reveló que Pati Chapoy, la máxima referente de “Ventaneando”, prefirió no hablar sobre la participación de Laura Bozzo en la nueva temporada de “MasterChef Celebrity”, uno de los grandes proyectos de TV Azteca en este 2024.

De acuerdo con “El Villano de los Espectáculos” los conductores de “Ventaneando” hablaron sobre el elenco de la edición 2024 del reality show de cocina más famoso en México, pero prefirieron no opinar sobre Laura Bozzo, una de las conductoras más famosas en nuestro país.

“Hablaron de MasterChef Celebridades. De Laura Bozzo ni balbucearon”, dijo Alex Kaffie.

Finalmente Alex Kaffie, excolaborador del “programa Hoy”, dijo que es muy evidente cuando un famoso no es del agrado de los conductores de “Ventaneando”, pues prefieren no hablar de él. Reveló que Laura Bozzo no es el primer caso que evidencia esto.

“Es muy notorio en Ventaneando cuando alguien les cae mal”, confesó Alex Kaffie.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO