El último janambre

Vino, llegó y le fue muy bien al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su última visita a Tamaulipas, acompañando a su amigo el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Dicen que podría ser su última visita a Tamaulipas, pero no lo creemos, AMLO es un hombre muy inquieto que no deja de recorrer el país y seguramente habrá nuevas giras, por la amistad que lo une con AMÉRICO.

Tenemos un gobernador que se ganó a pulso la confianza, amistad y respaldo del Presidente AMLO, por su lealtad y trabajo.

AMLO llegó con muy buenas noticias para los tamaulipecos, como por ejemplo anuncio que en materia de seguridad se encuentra contento con el trabajo del gobernador AMÉRICO.

“Hay una separación entre delincuencia y autoridades, que es lo que sucede en Tamaulipas que este señor (AMÉRICO) no tiene relaciones de complicidad con la delincuencia, ni con nadie, es autoridad”.

Esa buena vibra se debe a los buenos resultados en seguridad pública en Tamaulipas, donde de acuerdo al Secretario de la Defensa Nacional, LUIS CRESENCIO SANDOVAL bajo la incidencia en todos los delitos.

CRESENCIO destacó que AMÉRICO es de los gobernadores que más participan en las mesas de seguridad en el país.

En las cifras destaca una baja en homicidios dolosos y ahora Tamaulipas tiene el lugar 20 en el país con dos mil 601 asesinatos cuando la media nacional es de 4 mil 459 muertes.

En Tamaulipas de acuerdo a las cifras del INEGI la percepción de riesgo e inseguridad bajo más de un 11 por ciento de acuerdo a la opinión de los ciudadanos.

Otra buena noticia del presidente AMLO es la continuación de la regularización de autos americanos hasta el último día de su sexenio, cuyos recursos se entregan directamente a los municipios para que los utilicen en diferentes obras.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, confirmó que Tamaulipas continúa en primer lugar nacional con casi 375 mil vehículos regularizados. Hasta el 4 de marzo suman 2 millones 125 mil 279 vehículos regularizados, lo que ha permitido recaudar 5 mil 313 millones 197 mil 500 pesos en 170 módulos en todo el país. Explicó que Tamaulipas tiene 16 módulos y se han regularizado en este periodo 374 mil 955 vehículos.

Ojalá y se dieran algunas modificaciones al mandato presidencial que permita se incluyan un mayor número de unidades al decreto, pues muchas de ellas se regularizan pagando un moche que por desgracia no termina en obras públicas.

Por cierto, Demoscopia Digital, una de las empresas más confiables en el país nos presenta los números de aprobación que tienen los alcaldes tamaulipecos en la medición de febrero, donde se ubica el alcalde de Río Bravo, JOEL YAÑEZ en primer lugar con 60.3 puntos; seguido por JESÚS NADER con 57.1 puntos y en tercer lugar destaca el alcalde EDUARDO GATTÁS con 55.9 puntos.

En cuarto sitio se encuentra el altamirense, ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ con 55.3 y en quinto, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN con 52.9.

LALO GATTÁS se encuentra posicionado en los primeros lugares en los principales sondeos, su trabajo en los últimos meses con el apoyo del gobernador AMÉRICO es reconocido por los victorenses.

Por último, tenemos que el licenciado TARQUINO ARIZOCA SANABRIA presentó su libro “El último janambre” en el paseo Mendez de esta ciudad, donde da una breve reseña de nuestros bélicos y valientes antepasados que vivieron en la zona centro del estado norteño.

Es un trabajo muy interesante el que nos presente el escritor tulteco.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

