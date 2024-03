Inconforma a comerciantes lanzamiento de marca Tampico-Miramar

MADERO, TAM.- Los comerciantes de Ciudad Madero se mostraron inconformes con el lanzamiento de la marca Tampico-Miramar.

Pedro Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), informó que no fueron tomados en cuenta.

“La propuesta en concreto es : que nosotros estamos en contra de la marca Tampico-Miramar .

Miramar pertenece al municipio de Ciudad Madero, no pertenece a Tampico. Tampico no tiene playa, nosotros sí tenemos playa”.

La marca Tampico-Miramar, comentó que no tomaron en cuenta los lugares turísticos de Madero.

“El parque bicentenario; es como les decía hace rato, vamos a tomar como bandera “Madero- Chairel” o vamos a tomar como bandera “Madero-Laguna del Carpintero” . con nosotros no pasa esto.

Sabemos que está en el municipio de Tampico y lo respetamos”.

Hay muchos empresarios de Ciudad Madero, dijo que fueron excluidos de la propuesta realizada por los empresarios de la marca Tampico-Miramar.

“(Sn muchos empresarios que están excluidos de está propuesta?) claro, claro, entre nosotros aquí, hay mucha gente que se dedica al restaurante, a las artesanías, al comercio en si turístico, hoteles”.

“Estamos hablando de un grupo de empresarios, que está bien poner su marca, nosotros no estamos peleados con eso, ellos pueden poner su marca, pero que no incluyan a Miramar. Puede ser Tampico a secas , y está bien, no pasa nada”.

Pues por eso estamos manifestando nuestro desacuerdo.

Sánchez, dijo que la propuesta es que a nivel nacional se identifique a la región como una zona turística.

“Como identifican a la Rivera Maya, como identifican a la Rivera Nayarita. Nosotros pensamos que la propuesta que tenemos es unir “.

POR JOSÉ LUIS RDZ.