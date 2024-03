Robot masculino acosa a reportera en Arabia Saudí

En pleno 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, un caso de acoso ha llamado la atención en la capital de Arabia Saudita. En redes sociales se viralizó el video de un robot “masculino” acosando a una reportera de televisión en un evento de tecnología.

Durante la exposición de tecnología celebrada en el principal centro de negocios del país, se presentó a “Muhammad”, el primer robot humanoide masculino saudí. Sin embargo, la presentación del androide tomó quedó opacada por un extraño gesto: mientras la reportera transmitía en vivo, el robot levantó su mano y rozó el glúteo de la mujer.

El incidente, capturado en video, ha dividido opiniones a nivel internacional. Mientras algunos argumentan que el movimiento del robot fue accidental y sin la intención de tocar a la reportera, otros consideran que podría ser interpretado como un caso de acoso, dado que el objetivo del humanoide “parecía claro”.

Saudi Arabia's first male robot appears to inappropriately touch a female reporter pic.twitter.com/Ph08JStNYC — Historic Vids (@historyinmemes) March 8, 2024

Los ingenieros responsables de la creación de “Muhammad”, que opera a través de inteligencia artificial (IA), han emitido disculpas y aseguraron que se trató de una falla técnica en el robot y no de un caso de acoso real. Se comprometieron a analizar el incidente con el objetivo de mejorar su invento y evitar situaciones similares en el futuro.

Robot acosador

El caso ha generado un debate sobre los límites de la interacción entre humanos y robots, así como sobre la responsabilidad de los creadores de inteligencia artificial en garantizar que sus creaciones respeten los derechos y la dignidad de las personas.

Algunos usuarios comentaron:

En España le meten 10 años al robot.

Deseos reprimidos de los desarrolladores.

Hasta los robots son unos enfermos.

Solo mueve el brazo de atrás hacia adelante. No es nada del otro mundo, no quieran ver “acoso” donde no hay. Podría estar al frente un árbol y lo hubiese tocado igual.

El robot es afín al patriarcado.

Ya se les están pegando las malas mañas de los humanos. Un paso más hacia la singularidad.

Aunque la mayoría tomó a broma el fallo del robot Muhammad algunos otros criticaron el menosprecio a lo sucedido y recordaron que Arabia Saudita es uno de los países en el cual el machismo sigue normalizado en la sociedad.

No se trata de si fue un error o no en el robot. La mujer claramente se sintió incómoda.

Pasó en una transmisión en vivo y quieren hacer creer que es gracioso.

Ella no se ve muy contenta. Lo del fallo del robot es mentira.

También dijeron que no creían se trata de un fallo, sino de un movimiento intencional para incomodar y acosar a la reportera saudí.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR