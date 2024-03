CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Gerardo Illoldi confirma su interés por participar en la elección de junio del 2024, con el planteamiento de fortalecer a la capital y “traer una oferta nueva, un planteamiento político nuevo que pueda nutrir lo que ya está, lo que ya vio el ciudadano victorense que ofrecen los demás aspirantes”.

Desde el 28 de febrero, se separó de su cargo como Subsecretario de Egresos para estar disponible como posible candidato de la alianza Morena-PT-PVEM, y en la víspera de que la Comisión Nacional de Elecciones tome una determinación, asegura que sea cual sea la decisión final, la coalición saldrá en unidad.

A la distancia, ¿qué balance haces de tu participación en la elección del 2021 para la diputación federal?

Nos fue bastante bien, hay que recordar las circunstancias eran muy distintas, eran un tanto adversas; teníamos unas condiciones aquí en el estado que a veces caían en impedir la participación libre de agentes de cambio, de personas que buscaban la transformación del estado y aún así ante esa adversidad, la verdad que nos fue súper bien en Victoria, tuvimos una votación buenísima que fue favorable, aquí en la cabecera del distrito ganamos por más de 3,000 votos, ya fueron otras condiciones de los otros municipios donde bueno, pues lamentablemente no se pudo concretar este triunfo, pero al final lo vimos como un triunfo por la participación que hubo, cómo se involucraron personas, cómo cada vez, de venir siendo un nuevo participante, un nuevo personaje en el escenario político del Estado, particularmente de la capital, tuve un recibimiento increíble.

¿Qué está pasando con este proceso de selección de Morena en Victoria, que se ha prolongado tanto?

Yo creo que que a veces es mejor tomar un tiempo extra, aunque eso también implique otros costos, por así decirlo, y tomar una decisión encaminada a lo que la ciudadanía exige, demanda, anhela, yo creo que es válido que mientras se respeten los periodos de un proceso electoral y todo entre en regla y en norma, creo que es válido. Creo que a veces es bueno darse un tiempito extra para que reflexionen los aspirantes, los participantes de los procesos para que personas como yo, que somos emergentes en el proceso, puedan abonar y fortalecer una propuesta.

Pepe Braña pidió que solo se tomaran en cuenta a los aspirantes para la alcaldía que fueron incluidos en el proceso desde un principio…

Entiendo también y empatizo con los compañeros que de alguna manera han realizado un trabajo de mayor tiempo, son estrategias como lo mencioné anteriormente, o son decisiones que van de acuerdo y obedecen a cómo ve cada quien o cómo enfrenta cada quién la política o lo que quiere plantear de política, pero bueno en el tema de los estatutos es válido, está permitido, está contemplado.

Entonces yo creo que es muy respetable y muy válida su opinión y al final no me lo tomo de manera personal, hasta él mismo lo menciona: ‘no es en contra de él, es en contra de la situación’. Mencionó el tema de una imposición, pues digo, si hay una imposición se nota una imposición, pero si hay una oferta nueva que sube y que obedece al proceso que no es de un día para otro, que a lo mejor es un menor tiempo, pero son las mismas condiciones que se plantean, análisis de competitividad, encuestas, todas estas cuestiones es el mismo proceso que se va a respetar, pues sería una desventaja a lo mejor para mí haber entrado después, y eso no tendría por qué afectar.

¿Cómo conservar la unidad después de un proceso tan largo y por momentos tan ríspido?

Yo creo que a veces se ve más complicado de lo que puede llegar a ser y yo creo que va a depender muchísimo de las personas. En lo referente a Victoria, yo considero que los actores políticos involucrados tienen una madurez muy, muy grande, política, humana, personal, que va a permitir que todos colaboremos con el proyecto porque al final este no es el proyecto de Gerardo Illoldi, el proyecto de Lalo Gattás, el proyecto de Tico o el proyecto de Margid, o sea, este es el proyecto Victoria y en el proyecto Victoria tenemos que caber todos, tienen que caber ustedes, tiene que caber el ciudadano de a pie, tiene que estar involucrada en general la ciudadanía, los participantes y los actores políticos, los medios, es un trabajo que tenemos que hacer todos y es un proyecto en el que tenemos que caber los 350,000 victorenses, entonces en ese sentido yo estoy confiado y estoy seguro de que vamos a salir unidos y fortalecidos de esto proceso.

La alianza del PAN-PRI ya tiene a su candidato desde hace semanas, ¿no representas eso una desventaja para ustedes?

Yo creo que también puede obedecer al mismo desenlace, la misma estrategia que genera por un lado esa aparente desventaja, pero también genera una exposición y un desgaste anticipado de las personas que van a estar ahí y bueno, más por la naturaleza de lo que representan, que a ver: hay que ser claro, y quiero ser muy respetuoso, pero la oferta política que representa la ahora oposición, es una propuesta de la cual venimos saliendo y particularmente los victorenses venimos huyendo de ese periodo oscuro que hubo en Victoria, que hay que mencionarlo, sí se sintió, así se vivió, yo soy victorense, yo soy ciudadano, lo sentí en carne propia, lo vi, escuché las opiniones de la mayoría de los victorenses y lo que representa en este momento, eso es esa propuesta de la que venimos huyendo, aterrados, porque fue la que vino a culminar en el deterioro más grande, en más poco tiempo de nuestra capital.

¿Ves a los demás contendientes apoyándote en caso de que tú seas el elegido, y viceversa, tú estarías dispuesto a apoyar a cualquiera?

Sí, definitivamente. Yo creo que este tema es de sumar, yo considero que todos estamos en la disposición de hacerlo más allá de la ilusión. Yo creo que más que intereses personales de este lado, yo podría hablar de anhelo, de una ilusión, es un tema altamente honroso del poder representar a tu ciudad, a la ciudad que te vio nacer y yo creo que es más eso lo que pudiera pegarnos, en el tema del anhelo y de la ilusión, de que es algo muy bonito y es algo que cualquiera, yo creo que querríamos experimentar. Yo veo que al final de eso está el interés común por el bienestar general y yo yo sí veo salir de este proceso unidos, fortalecidos y por supuesto que yo apoyaría, sea cual sea la decisión apoyaría al 100% y estoy seguro de que mis compañeros también lo harían así.

¿Y si no fuera la alcaldía, te interesaría una diputación local?… es algo que también se ha mencionado?

Sí, en eso vuelvo a reforzar mi posición, donde yo le sirva a Victoria, donde yo pueda abonar desde la trinchera que sea.

Por Pedro Alfonso Garcia Rodriguez/Miguel Domínguez Flores

Expreso-La Razón