Rescatan con vida a mujer que había desaparecido en el 2017; estaba secuestrada en un motel

MÍCHIGAN, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer que fue reportada como desaparecida desde el 2017 fue encontrada durante la tarde del sábado en Míchigan, Estados Unidos.

La mujer de cerca de 30 años fue encontrada en la habitación de un motel ubicado en Inkster, ciudad ubicada en las afueras de Detroit, pues aparentemente su familia pudo dar con su aproximada localización, por lo que dieron aviso a las autoridades.

¿Cómo fue el rescate?

La mujer fue reportada como desaparecida desde 2017, y de acuerdo a la policía, otra femenina que según refirió ser su madrastra mencionó el tiempo que ésta llevaba desaparecida y pudo comunicarse con ella, done le refirió que estaba retenida en contra de su voluntad.

De acuerdo a información del The New York Post, las autoridades no sabían con exactitud el sitio donde se encontraba la mujer, por lo que intuyeron que se trataba del motel Evergreen donde estaba la mujer secuestrada por lo que se trasladaron hasta ese sitio.

Las autoridades al estar en el lugar, dijeron que entraron por la fuerza hasta la habitación donde la mujer desaparecida desde el 2017 se encontraba y lograron rescatarla.

La mujer fue rescatada con bien del lugar, por lo que posteriormente la llevaron a recibir atención médica para que verificaran su estado de salud, donde después de esto la trasladaron hasta con su familia para que pudiera reunirse con ellos luego de casi 7 años de su desaparición.

De los causantes de su desaparición no se supo nada, pues no hubo resistencia por parte de estos, y solo quedaba continuar con la labor de rescate, sin embargo sí lograron detener a un sospechoso del caso, mismo al que le incautaron drogas, teléfonos móviles y un arma de fuego.

Por el momento no informaron más las autoridades, solo adelantando que luego de esto hablarán con la mujer desaparecida para que pueda brindarles información sobre su desaparición y poder dar con los responsables.

