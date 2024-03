Vendedores ambulantes de todo el país “invaden” el centro de Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Vendedores ambulantes “paracaidistas” de diferentes entidades del país, pero principalmente “chilangos” están invadiendo la zona centro de Victoria.

Así lo dio a conocer Paulino Cortez Ixtatla, líder de comerciantes fijos y semifinal de la zona centro de la capital de Tamaulipas, quien detalla que cada día festivo aparecen de la nada y se han estado quedando en la ciudad para realizar sus actividades comerciales sin permiso municipal alguno.

Señaló que en lo que va del año unos 30 se han quedado alrededor del Mercado Arguelles saturando el área y también perjudicando a las ventas de los comerciantes establecidos que por años se han destacado en dicho punto.

De forma general son 11 años ya que las calles principales del primer cuadro han sido invadidas por vendedores de paso y por otros tantos más que se quedan a residir ofreciendo productos chinos y de baja calidad, mismos que no son regulados por el ayuntamiento victorense y que a largo plazo se convertirán en un problema mayor.

“Hay una sobresaturación de creo algunos 20 o 30 compañeros que están alrededor del Mercado Arguelles desde el 6 y el 7 que no cuentan con ningún tipo de permiso y otros en la calle Hidalgo”.

“Cada temporada se llena, de satura; son calles sin ley donde no hay respeto no hay nada y las autoridades no hacen nada, ellos lo permiten”, aseveró Cortez Ixtatla.

Así también expuso que en cuanto termina el día festivo, también desaparecen, pero dejan a algunos a vivir.

Entonces la sobresaturación de ambulantes es un problema que a muchos aqueja en Victoria, siendo primeramente los más afectados quienes se han dedicado al comercio formal por generaciones, y en segundo, al peatón y todo aquel que visite la zona centro de la perla tamaulipeca.

Dijo también que ellos como asociación lo han denunciado ante el municipio pero no se ha efectuado acción alguna para terminar con el problema que tiene décadas en esta ciudad.

Por último apuntó que esta situación se agravará más conforme pasa el tiempo y no se actúen de manera legal contra quienes invaden el centro procedentes de otros Estados afectando todo su alrededor.

Por Antonio H. Mandujano