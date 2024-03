Las locuras de Xóchitl

Van los primeros 9 días de la carrera presidencial y la tapa rosca ha empezado a tropezarse y equivocarse, va de mal en peor. Seguramente, en un afán de dar un mensaje que resultara un golpe mediático, la candidata de la coalición de “Fuerza y corazón por México” , anunció que de llegar a ser presidenta de este país, pues estaría cerrando dos de las seis refinerías del país, neta se equivocó y muy feo la señora.

Esto lo mencionó durante un foro que encabezó en el vecino estado denominado “Por un Nuevo Léon sustentable” , durante su campaña realizada en Monterrey, donde, agárrense, se le ocurrió amenazar con cerrar las plantas de refinación de Cadereyta, Nuevo León y la de Tampico, así lo dijo ella.

Primer error de la abanderada del PAN, PRD y PRI, la refinería, en el caso de Tamaulipas, se ubica en Ciudad Madero, no en Tampico, le voy a regalar un libro o mapa de geografía en su próxima visita a la zona sur.

Son detalles que su equipo debe de cuidar, porque muestra ignorancia y eso no está bien, para alguien que pretende ser la presidenta del país. Y el segundo error que cometió, fue cometer el disparate de anunciar, que de ganar, cerrará estas dos refinerías, sin documentarse, ni estudiar cada una de ellas, primero que se ponga los zapatos de los petroleros y que la visite, después que hable, para que no hable a lo zonso.

Considera el cierre como una solución fácil, en lugar de minimizar la contaminación ambiental que pudieran estar arrojando (digo pudieran por qué no mostró estudios ni pruebas) en cada una de las zonas donde se ubican, pero no debe de dar señalamientos al aire, porque le puede resultar contraproducente. No dude que a partir de este sábado muchos trabajadores petroleros de Cadereyta y de Cd. Madero, que se la parten en este lugar desde hace décadas, y que arriesgan sus vidas, estarán durmieron odiando a la tapa rosca y obviamente ni ellos ni su familia van a votar por ella.

Creo que a Xóchitl no le ha quedado claro que lo primero, de lo que ahorita están hartos los mexicanos, es de improvisaciones y de imposiciones, de eso ya fue suficiente con el cabecita de algodón. Este tipo de propuestas debería haberlas analizado a fondo, para que vean que todavía no estamos listos en México para el tema de las energías limpias.

Ahí está el caso de “Dos Bocas”, que esa sí la debería de cerrar, porque de entrada fue un capricho y no es funcional. Y, también estamos hartos, de escuchar burradas de promesas de campaña, como esta de la mujer X.

Si el viernes estaba 10 puntos abajo, después de esta burrada que dijo, yo creo que regreso a los 20 puntos con pronóstico de perdedora . Con este tipo de promesas no solo va a perder sino que le van a ganar aplastantemente.

Pero, mis amigos petroleros ni deben de preocuparse, Xóchitl cada vez se está acercando a su tumba y alejándose de la Presidencia de la República . Y ojalá que no venga a Madero por que está en riesgo de que la agarren a tomatazos.

Bueno, primero que gane, pues la campaña la está haciendo decir locuras y disparates.

¿QUE ONDA CON LOS DIPUTADOS DE MORENA?

Todavía no hay ni para cuando Morena defina en Tamaulipas sus fichas con las que habrá de estar jugando para mantener el control del Congreso de Tamaulipas.

Este tema se le está volviendo engrudo a los del partido de las hormigas, pues los suspirantes están empezando a meter presión para que se den a conocer los nombres de los candidatos.

Vamos a ser muy realistas, hay algunos que se apuntaron que no los conocen ni en su cuadra, hay muchos de estos casos, pero están apostándole a la marca, al ser el partido oficial en el estado y que Gobernador AVA es el más interesado en que se pinte de guinda el Congreso.

Ya andan algunos muy desesperados, en el caso de Tampico está el regidor Juan Pizaña, también Lucero Martínez, Sabrina Morales, entre otros y en Madero hay anda Adrián Cruz, Claudio de Leija, Cynthia Jaime, la Comaye, el actual Diputado Jesús Suárez Mata y varios golondrinos en Altamira.

Lo cierto es que ya debe de darse a conocer quienes estarán siendo parte de la fórmula con los abanderados a las alcaldías para ir de la mano con Armando Martínez en Altamira, con Erasmo González en Madero y con Mónica Villarreal en Tampico. No deben de tardar más, pues pueden empezar a encenderse los focos rojos en varios municipios.

GEÑO: PODRÍA DESBANCAR A LOS PANUCHOS

Hay tranquilamente, el ex Gobernador de Tamaulipas, Geño Hernández, quien no es un santo, pero sí ayudó a mucha gente, durante su administración y apoyo a muchos amigos, hoy está cosechando estos frutos que lo ubican en un segundo lugar de la contienda por el Senado.

Esto representa que , finalmente, al quedar en segundo lugar, el mandatario que hace unos meses estaba en la cárcel, podría llegar a la Cámara Alta, esto nos refleja, que la vida es una ruleta. Mucha raza se le ha sumado en la zona conurbada que le está apoyando, digo Rosa Muela, no es la mejor suplente, pero Geño solito está logrando posicionarse en esta contienda.

Lo que dejaría en un tercer lugar a los del PAN y a Imelda SanMiguel, una mujer política que es muy aguerrida, pero finalmente no ha dejado de ser empleada de Francisco García Cabeza de Vaca y por eso los panuchos no la quieren. Geño le ha puesto sabor al caldo en este proceso electoral y puede ser el entierro de la propuesta al senado de los pitufos. Recuerde: ¡No se vale Chillar!