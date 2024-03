Majo Aguilar suplica no más odio contra su prima Ángela Aguilar

MÉXICO.-Majo Aguilar habló sin tapujos de un tema que por años había callado, la joven integrante de la dinastía Aguilar fue cuestionada sobre las críticas que reciben varios integrantes de su familia incluida su prima Ángela Aguilar con quien constantemente la comparan.

La cantante pidió a medios de comunicación que difundieran su petición sobre ya no hablar mal de su prima Ángela Aguilar o su tío Pepe Aguilar, así como también de su primo Leonardo Aguilar ya que asegura que le duele mucho que varias personas con el objetivo de apoyarla hagan menos a sus seres queridos.

¿Qué dijo Majo Aguilar de su prima Ángela? Aguilar?

Al ser cuestionada sobre las críticas que llueven para su prima Ángela Aguilar, fue Majo Aguilar quien contestó que no está de acuerdo con las cosas que dicen sobre su familia en general, pues le duele mucho que traten mal a otros, pues ella respeta mucho la calidad de artistas que son.

“A mi no me gusta, ni me beneficia, ni me apoyan hablando mal de mi familia, yo puedo entender que alguien les puede caer mal, les puede caer bien, no apoyo eso, no me gusta (…) a mí no me ayuda que me hablen feo de mi familia”, fue la declaración de Majo Aguilar.