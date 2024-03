Nueva película de ‘Super Mario Bros’ se estrenará este año

MÉXICO.- Illumination y Nintendo han revelado sus planes para colaborar en la creación de un nuevo largometraje animado inspirado en el icónico universo de Super Mario Bros. Esta iniciativa marca la segunda colaboración entre ambas empresas, tras el extraordinario éxito de The Super Mario Bros. Movie, que el año pasado amasó ingresos superiores a los mil 300 millones de dólares, situándose como la segunda cinta más rentable de 2023.

Aunque los detalles específicos sobre la trama y los personajes que protagonizarán esta nueva entrega permanecen envueltos en misterio —sin confirmación de si la narrativa girará en torno a los conocidos fontaneros, princesas, Koopas o cualquier otro habitante del vasto Reino Champiñón—, lo cierto es que no se ha definido la producción como una “secuela” de manera explícita.

Por otro lado, lo que sí se ha confirmado es su lanzamiento para el 3 de abril de 2026 en Estados Unidos, con estrenos posteriores previstos para otros mercados a nivel global a lo largo de ese mismo mes.

El proyecto contará con la producción de Chris Meledandri, fundador y CEO de Illumination, así como de Shigeru Miyamoto, destacado director representante y miembro de Nintendo, cuya influencia ha sido clave en el desarrollo y popularidad de los videojuegos de Mario.

La colaboración previa entre los cineastas y Miyamoto fue crucial para capturar la autenticidad del mundo de Mario, generando una acogida positiva entre los seguidores y distanciándose de la fallida adaptación en acción real de 1993, que recibió duras críticas y resultó en un fracaso comercial.

¿Quiénes serán los directores y productores de esta nueva entrega?

La dirección de la nueva entrega animada recaerá en Aaron Horvath y Michael Jelenic, el dúo creativo detrás de The Super Mario Bros. Movie. Matthew Fogel, quien se encargó del guion de dicha película, repetirá su rol en este proyecto aún sin título. Tanto Universal Pictures como Nintendo co-financiarán la película, que será distribuida internacionalmente por Universal Pictures.

Illumination, reconocida por su exitosa serie Despicable Me y otros taquillazos como Dr. Seuss’ The Grinch y The Secret Life of Pets, se prepara para el estreno de “Despicable Me 4” este 3 de julio. Por su parte, Nintendo sigue expandiendo su legado en el mundo del entretenimiento con franquicias de videojuegos como “Donkey Kong”, “The Legend of Zelda” y “Splatoon”, habiendo vendido más de 5 mil 600 millones de videojuegos y más de 800 millones de unidades de hardware globalmente.

La noticia de este próximo proyecto de “Mario Bros.” fue compartida en el “Mario Day”, una fecha en la que Nintendo celebra con ofertas especiales en juegos y dispositivos. Durante un video conjunto, Meledandri y Miyamoto dieron a conocer el desarrollo de la película, anticipando una historia “brillante y divertida” y sugiriendo una expansión del mundo de Mario.

Aunque los detalles sobre cómo se materializará esta expansión siguen siendo un enigma, Miyamoto prometió que se compartirá más información cuando el proyecto esté listo para revelar más. Esta promesa mantiene en vilo a los seguidores, ansiosos por descubrir qué nuevas aventuras aguardan en el horizonte del icónico universo de Mario.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR