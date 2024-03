Petroleros con Morena; Esdras se reúne con Erasmo

Una enorme manta se desplegó a uno de los costados del Zócalo durante el mitin de arranque de campaña de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México el pasado primero de marzo.

Aunque corta y directa, la frase era reveladora en muchos sentidos: ‘Petroleros con Claudia’.

Así es: el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) manifestaba públicamente su apoyo total al proyecto presidencial de la candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’.

De esa forma, en un momento determinante, tres meses antes del crucial 2 de junio, se concretaba la alianza política entre uno de los sindicatos más poderosos del país con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en el siguiente sexenio.

Eso que sucede en el escenario nacional tiene un efecto directo en las plazas y regiones petroleras como es el caso de Ciudad Madero.

El hecho: a las 11 de la mañana del jueves pasado, Erasmo González Robledo, candidato de Morena a la alcaldía de Ciudad Madero, llegó al edificio sede de la Sección Uno del STPRM, ubicado frente a un lado de la plaza Isauro Alfaro, para dialogar con Esdras Romero Vega, secretario general.

Fue un diálogo que se prolongó por dos horas. Una conversación que, más allá de los temas específicos que ahí se abordaron, deja en claro con quién se la van a jugar los trabajadores petroleros en el sur de Tamaulipas y en otras zonas del país: con los candidatos morenistas.

Con trayectorias exitosas que corren en paralelo en el escenario local (en su momento fueron compañeros de fórmula), Erasmo y Esdras son políticos maduros que entienden a la perfección lo que Madero necesita en el corto y mediano plazo.

Erasmo, quien forma parte de un grupo político que se ramifica a lo largo y ancho del estado, y Esdras, uno de los hombres de confianza de Ricardo Aldana, líder nacional del STPRM, se sentaron a platicar sobre el presente y el futuro de Ciudad Madero.

Seguramente, también abordaron asuntos personales y del pasado reciente, ya que se conocen bien, en una relación política que siempre se ha mantenido respetuosa.

Como se debe recordar, los trabajadores petroleros, con Ricardo Aldana a la cabeza, respaldaron el proyecto de Adán Augusto López Hernández en su aspiración de ser el candidato presidencial de la 4T.

No obstante, el exsecretario de Gobernación perdió la carrera por alcanzar la silla principal de Palacio Nacional frente a la favorita de muchos, la doctora Claudia Sheinbaum.

Ahora, Adán Augusto y quienes estuvieron con él, entre ellos los petroleros, apoyan a Claudia para que sea la primera mujer en ser presidenta de México.

En ese contexto, se dio el jueves pasado la reunión entre Erasmo González Robledo y Esdras Romero Vega, un encuentro que marca el rumbo de la elección por la alcaldía de Ciudad Madero.

LA DESAFORTUNADA DECLARACIÓN DE XÓCHITL SOBRE EL CIERRE DE LA REFINERÍA MADERO

En un foro sobre medio ambiente en Monterrey, Nuevo León, Xóchitl Gálvez dijo ayer que, en caso de ganar la presidencia de México (lo que no va a suceder), cerraría en los primeros seis meses de su gobierno las refinerías de Ciudad Madero, Tamaulipas; y la de Cadereyta, de la entidad neolonesa.

El cierre de ambas refinerías respondería a los altos niveles de contaminación que se reportan, de acuerdo a estudios de organizaciones civiles.

Cierto, el par de refinerías son, como toda la industria petrolera, contaminantes. Eso no es nuevo. El gravísimo problema del calentamiento global o cambio climático tiene que ver directamente con las emisiones de dióxido de carbono que provienen, entre otros, de la utilización del petróleo como fuente de energía.

Sin embargo, la postura de la candidata presidencial de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ va más allá de una solución ecologista y tiene que ver directamente con el origen político de Acción Nacional: es un partido que nació en contra de la nacionalización de la industria petrolera en el sexenio del general Lázaro Cárdenas.

Aunque comentó que el cierre de las dos refinerías no representaría el despido de los miles de trabajadores petroleros que ahí laboran (no explicó en ningún momento qué va a hacer con ellos), la realidad es que Xóchitl no entiende el impacto económico negativo que provocaría esa decisión en el sur de Tamaulipas. Para comenzar, el poder de compra promedio descendería brutalmente. El consumo se iría a la baja en la región.

Con su declaración sobre esas dos refinerías (casualmente no se refirió a la de Salamanca, Guanajuato, tierra del influyente y ultraconservador grupo ‘El Yunque’), Xóchitl Gálvez confirmó la línea política de desprecio que tiene el PAN sobre Pemex y el sindicato petrolero.

IMPARTEN CURSO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA UAT

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) impartió un curso a los encargados de las diversas áreas de transparencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El curso, que tuvo por objetivo destacar el cumplimiento de las disposiciones normativas y legales, se realizó en el Centro de Excelencia del campus Ciudad Victoria el pasado 7 de marzo con la asistencia de la comisionada del ITAIT, Rosalba Robinson Terán; y la secretaria ejecutiva del organismo, Saheidy Sánchez Lara.

Por parte de la UAT, encabezaron el evento María del Rosario Flores Salomón, responsable del órgano interno de control; y César Abraham Ramírez Rosas, titular de la unidad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Con este curso de capacitación, el compromiso de la UAT con la transparencia y la rendición de cuentas se consolidó en los hechos, además de que se confirmó la plena colaboración con el ITAIT.

Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal llegaron hoy por la mañana a Altamira para sostener una serie de reuniones con diversos sectores de la sociedad (jóvenes, adultos mayores, empresarios, profesionistas).

Olga y ‘JR’, candidatos de Morena, van arriba en las encuestas en la competencia por ganar las dos senadurías tamaulipecas de mayoría relativa.

POR HÉCTOR GARCÉS