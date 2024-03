Robert Downey Jr gana su primer Oscar gracias a “Oppenheimer”

ESTADOS UNIDOS.- Robert Downey Jr. se llevó este domingo 10 de marzo el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su impecable rol en “Oppenheimer”, bañando con oro una carrera de altibajos, dentro y fuera de la pantalla.

El intérprete estadounidense, de 58 años, cerró con la mayor estatuilla de Hollywood una exitosa temporada de premios que lo engalanó de honores por su participación en la cinta de Christopher Nolan sobre las tribulaciones que la bomba atómica le costó a su inventor.

Congratulations to Robert Downey Jr. on winning Best Supporting Actor for ‘Oppenheimer’! #Oscars pic.twitter.com/fFrgo9SiEn

— The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024