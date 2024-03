El PRI está con Geño

“Ser agradecido es algo muy importante, él (Geño) me apoyó para pavimentar 100 calles en Madero y generar muchos empleos”, sostuvo el ex alcalde y ex diputado local, GUADALUPE GONZÁLEZ GALVÁN, resumiendo el leitmotiv de la presencia de liderazgos representativos de Tamaulipas, reunidos para refrendar su amistad y apoyo a EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

La reunión sucedió el pasado fin de semana, a la que acudieron ex alcaldes, ex diputados locales y federales, ex presidentes del priismo tamaulipeco y ex senadores, que mantienen su capacidad de convocatoria entre la militancia del partido que dirige PALOMA GUILLÉN VICENTE.

MERCEDES DEL CARMEN no estuvo presente por obvias razones, pero de no ser dirigente estatal del PRI, seguramente hubiera estado en el convite, de quien le abrió espacios de participación en su gobierno.

Además de GONZÁLEZ GALVÁN, ex alcalde y dos veces diputado local por Madero, estuvo presente de la zona sur, ÓSCAR PÉREZ INGUANZO, quien en 2007 ganó la alcaldía de Tampico con 64,211 votos, venciendo a JESÚS NADER NASRRALLAH, que venía de ganar la diputación federal en 2003, a GERARDO GÓMEZ IBARRA, con 45,391 sufragios.

También destacó la presencia de ÓSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ quien, en la elección municipal de 2007, registró 81,074 votos para ganar la alcaldía de Reynosa por segunda ocasión, derrotando a GERARDO PEÑA FLORES, trienio en el que DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA (ITAIT) y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, fueron regidores panistas plurinominales.

Recordando que ESTHER CAMARGO DE LUEBBERT, ganó la diputación federal en 2015, venciendo a ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, por una diferencia de 12,278 votos, y que ÓSCAR, ex presidente estatal del PRI, ganó la senaduría en el 2000 a GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, al obtener 461,981 sufragios.

Otro de los asistentes fue MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ, quien fue senador, diputado federal y miembro del CEN del PRI.

El ex dirigente estatal de la Unión Ganadera y ex diputado local, EUGENIO BENAVIDES BENAVIDES, también estuvo presente, al igual que MIGUEL GONZÁLEZ SALUM, quien en 2010 ganó la alcaldía de Victoria con 87,755 votos y en 2015 la diputación federal a GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, obteniendo 65,392 sufragios.

ALEJANDRO ETIENNE LLANO, ex diputado local y ex alcalde de Victoria, y RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, ex diputado local y ex dirigente estatal del PRI, ambos ex presidentes del Supremo Tribunal de Justicia, ratificaron su apoyo al proyecto de EUGENIO JAVIER.

Pasó lista de asistencia BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA, quien obtuvo 486,124 votos en la gubernamental de 2016, derrotando a CABEZA DE VACA en los Distritos 9, 10, 11 y 12 de Valle Hermoso y Matamoros, quien en 2004 ganó la alcaldía a RAMÓN SAMPAYO ORTIZ, con 79,601 sufragios

y en 2009 la curul federal venciendo a NORMA SALAZAR VÁZQUEZ, con 50,686 sufragios.

Otro de los liderazgos de raigambre que asistieron a manifestar su apoyo al candidato del PVEM al Senado, fue la ex diputada local en varios ocasiones, ex senadora y ex presidenta del PRI, LUPITA FLORES VALDEZ, ex dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas.

Los ex presidentes del priismo estatal, SERGIO GUAJARDO MALDONADO y CARLOS SOLÍS GÓMEZ, también se apersonaron, al igual que GUSTAVO TORRES SALINAS, ex alcalde de Tampico con 57,641 votos, ex diputado y dirigente de la CNOP en Tamaulipas.

Ganador en 2007 de la alcaldía de Matamoros, con 98,204 votos, ERICK SILVA SANTOS estuvo presente, al igual que JOSE GUDIÑO CARDIEL, ex diputado y ex alcalde de Jaumave en dos ocasiones, y MANUEL MUÑOZ CANO, dirigente estatal del PVEM.

Así, mientras FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA apechuga el embate de ARTURO SOTO ALEMÁN ante el TRIELTAM, por el control que mantiene sobre el PAN, y su ex Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, se mantiene distante del proyecto cabecista, GEÑO suma liderazgos del PRI con presencia estatal y municipal.

Fue una reunión en la que, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, constató que su proyecto cuenta con el apoyo de sus amigos, destacando que, con MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, trabajó muy bien siendo gobernador, cuando ella fue Subsecretaria de Salud.

Son priistas que, sin dejar de serlo, no votarán por IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, candidata del PAN de CABEZA DE VACA al Senado.

Por cierto, ÁLVARO VILLANUEVA PERALES, operador político de CABEZA DE VACA con el priismo en su sexenio, también manifestó su respaldo junto con su hermano JESÚS, de la dinastía de Hidalgo.

Capacidad de convocatoria en el convite, que deberá trasladarse a las urnas con igual potencia, para que GEÑO gane la elección.

Esa es la apuesta.

POR JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES