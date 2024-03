Hija de experto que murió en el Titán pide seguir con inmersiones al Titanic

La tragedia del submarino Titán, que implosionó en el fondo del Océano Atlántico cuando se dirigía a explorar los restos del Titanic, conmocionó al mundo y dejó una importante lección sobre los desafíos que implica la investigación del fondo del mar y qué tan preparada está la humanidad para hacerlo.

Y aunque los avances tecnológicos científicos y tecnológicos han permitido el desarrollo de instrumentos que permiten sumergirse al fondo del océano, claramente la desventura que sufrió el submarino Titán fue una muestra de que no cualquiera puede llevar a cabo este tipo de inmersiones.

Sin embargo, a 9 meses de la tragedia, la hija de Paul-Henri Nargeolet, experto francés en el Titanic que murió en la implosión del sumergible Titán llamó a que los viajes al famoso naufragio continúen.

En entrevista para el New York Pots, Sidonie Nargeolet, de 40 años, criticó al o creador del submarino por no comunicarse con su familia después de la tragedia, y aseguró que nadie en OceanGate ofreció sus condolencias después de que su padre muriera a bordo del sumergible.

“Mi enojo se debe principalmente a que nadie de OceanGate se comunicó con nosotros para decirnos que lamentamos su pérdida. Al menos creo que podrían habernos contactado para decirnos que lamentamos su pérdida”, explicó.

Sin embargo, Nargeolet expresó, que a pesar de lo trágica que fue la muerte de su padre, las expediciones al fondo del océano para explorar el Titanic deben continuar.

“Creo que es bueno que la gente suba al submarino y es bueno llevarse artefactos del Titanic, pero no jugar con la seguridad, con la vida de las personas”, dijo.

La mujer enfatizó que jamás se imaginó que la inmersión podría ser peligrosa, ya que su padre había buceado toda su vida y recordó como después de que el submarino perdió el contacto por radio, mantuvo la esperanza de que localizarían el Titán y que su padre regresaría sano y salvo a casa.

“Siempre he estado acostumbrada a esto, así que creo que era normal para mí. No sé si fue porque realmente había una esperanza o porque es mi papá y no quería pensar que estaba muerto”, recordó.

Paul-Henri Nargeolet, era director de investigación submarina del RMS Titanic, que posee los derechos de salvamento de los restos del famoso transatlántico y había dirigido 37 expediciones exitosas al sitio, supervisó la recuperación de miles de artefactos y era considerado el ser humano que había pasado más tiempo en los restos del naufragio.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR