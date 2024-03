‘La Gilbertona’ reaparece y desmiente rumores de su muerte

Después de que La Gilbertona compartiera un video en donde se despedía de sus seguidores, los fans del influencer, cuyo verdadero nombre es Gilberto Salomón Vázquez, se preocuparon y temen que pierda la vida a los 88 años.

Por si fuera poco, este domingo 10 de marzo en redes sociales se empezó a difundir que aparentemente La Gibertona había muerto, sin embargo, horas después el influencer salió a desmentir los rumores.

La Gilbertona desmiente rumores de su muerte

Por un video compartido en Facebook, La Gilbertona, a su estilo salió a desmentir los rumores sobre su muerte y dijo que está “muy vivo”.

“Como chin… que ya me morí, la gente que ya me morí y que ya me morí. Aquí estoy ‘altirantelowis’ y les hago una recomendación: que no me mantengan, no me mantengan, no quieran hacer dinero de mí porque estoy más vivo que una ver… parada hijos de su chin… mad…”.

El influencer agradeció a Dios por seguir con vida, a pesar de que en las últimas semanas ha presentado problemas de salud en los pulmones y en la garganta.

“Aquí estoy vivo, gracias a Dios, aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto. Mientes que me morí, mientes y es lo único que digo. Aquí estoy vivo gracias a Dios”.

Finalmente, mandó un mensaje a todos aquellos que desean que ya no siga con vida.

“Esos que quieren que me muera para ganar seguidores, por qué no dicen que su chin… madr… se murió”.

Así se encuentra La Gilbertona

En otro video compartido en Facebook, se ve a La Gilbertona acostado en la cama mientras uno de sus amigos platica cómo se encuentra el influencer.

“Bien, tranquila”, dice La Gilbertona cuando le preguntan cómo se encuentra.

El amigo del influencer menciona que La Gilbertona no está al cien por ciento recuperado, pero que ya está recibiendo atención médica.

“Vino el doctor y le da unas pastillas que le baja todas las energías y por eso está eso, pero ayer anduvo caminando (…), la verdad, cien por ciento no está, sí la tumbó lo del pulmón”.

