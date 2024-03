Sequía podría provocar que productores tamaulipecos rematen su ganado

CIUDAD VICTORIA, TAM.- No será sorpresa en próximos meses que los pequeños productores ganaderos de Tamaulipas efectúen una venta masiva de sus animales ante la seca que se prevé para este 2024.

Hoy día ya no se tiene alimento para brindarle a las reses y esto ocasionará problemas graves al sector, el cual, optaría por vender sus bienes semovientes ante el temor de la muerte de estos por bajo peso.

Y es que ya son tres años consecutivos los que la falta de lluvias y las heladas registradas en invierno han producido factores negativos para el desarrollo pecuario, por lo que los ganaderos principalmente del centro del Estado habrían de poner en marcha este plan.

El secretario de Organización de la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), Ángel Lara Martínez, es quien detalló lo anterior señalando cómo es que la falta de pasto en el suelo y de pacas de alimento, serían las razones para efectuar dicha acción.

“Estamos en una situación muy complicada, muy crítica, tanto en el sector agrícola como en el ganadero y hablo de manera generalizada porque son las partes que dependemos cien por ciento del temporal”, expuso.

Son tiempos donde los ganaderos buscan desesperadamente pacas de rastrojo y no logran obtenerlo, remarcó también el líder agrario, exponiendo que la crisis este año será más pronunciada que en anteriores.

Y así continuará, detalló, pues los pronósticos de lluvia son casi nulos para las siguientes semanas, por lo que la naturaleza no les dotará de insumos para las vacas.

“Me ha tocado que me llaman compañeros para preguntarme por pacas, no hay pacas porque o hubo sorgo, no llovió, entonces no se puede hacer la paca de sorgo, eso ha escaseado el mercado”.

Sobre las muertes bovinas en esta región del Estado, explicó que no se tienen reportes aún, pero pudiera llegar suceder.

“Hay quienes si tienen la oportunidad de regar pasto pues no tiene ningún problema, quien tuvo la posibilidad de hacer un filo tiene comida, pero quienes no, sobre todo, los pequeños que no tenemos la capacidad de poder guardar alimento, la vedad nos la estamos viendo muy complicada”, finalizo.

Por Antonio H. Mandujano