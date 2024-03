Urgen a regular el uso del agua

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En la zona sur de Tamaulipas, los niveles de agua en el sistema lagunario son los más bajos registrados en el 2024.

Los especialistas en el cuidado del medio ambiente coinciden en que dadas las condiciones no descartan la aplicación de tandeos para garantizar el suministro del agua.

Miguel Angel Verastegui, presidente de AMBIENTAM, comparte que ya es momento de regular el uso del agua.

“Los tandeos, aún no se hacen oficial, pero ya no tardan. En Altamira , por ejemplo, se hacen cortes en las noches. A la medianoche cortan el agua y a las 6 de la mañana la restablecen”.

El ambientalista, reveló que de acuerdo con las mediciones realizadas en la última semana, ya se tienen que programar los tandeos o racionamiento en el uso del agua para los habitantes de la región.

“Creo que ya deben comenzar los tandeos, para que la gente comience a darse cuenta que es un recurso que nos estamos acabando y ahí están las estadísticas y lo malo es que aplica en casi todo el país”, comentó

Verastegui dijo que es necesario que se realice una evaluación sobre las regulaciones que se aplican al uso de agua para que se pueda tener u mayor control.

Además de que se generen acciones en cada sitio donde se consume agua con acciones de reciclaje.

“Urge que comiencen a cambiar las reglas para obligar a los propietarios a reutilizar el agua y cambiar la salida de los lavamanos, que ese drenaje de aguas grises, sea el agua para el recipiente del w.c y otros efectos en el hogar, oficina , negocio, industria”.

NIVEL INFERIOR A 23 CENTÍMETROS

El nivel de la escala hidrométrica sistema lagunario mostró en la última semana un nivel promedio de 20 centímetros, de acuerdo con el director de Casa de la Naturaleza, Jose Luis de Leon Hurtado.

Sin embargo, la medición realizada durante el domingo arrojó una escala hidrometrica de 16.5 centímetros.

León Hurtado compartió: “Así amaneció después del norte la laguna por qué el norte cierra el malecón cuando está activo, lo que hace que el río no fluya y el nivel de la laguna puede estancarse o hasta subir un poco, pero aflojando el norte se abre la barra y es cuando empieza el descenso real que provoca el norte. Mañana a ver qué nivel registra”, compartió.

Las estimaciones revelan que se encuentran almacenados un estimado de 150 millones de metros cúbicos de un total de 600 millones m3 que tiene de capacidad histórica.

Las mediciones realizadas en el Chairel, Champayan y Tancol mantienen una diferencia de 3 centimetros en la escala hidrometrica.

En Tamaulipas, 32 de los 43 municipios se encuentran catalogados con algún grado de estiaje, de acuerdo con las mediaciones realizadas por el Monitor de Sequia.

NO HAY INFORMACIÓN

Roque Montiel Lozano , presidente de” Ciudadanos Conscientes en Acción por México A. C.” , comparte que no hay información por parte de las autoridades federales.

“Debido a que los siguientes datos Abiertos del Gobierno de la República (CONAGUA) llevan suspendidos varios meses”

Se reduce la información para los ciudadanos y no se cumple con la Ley de transparencia: SUSPENDIDOS: Sistema Nacional de Información del Agua ; Monitoreo de las Principales Presas de México (conagua.gob.mx)… 404 Not Found ; Acuíferos (nacional) (conagua.gob.mx). 404 Not Found ; Regiones hidrológicas (nacional) (conagua.gob.mx)… 404 Not Found ; Monitoreo de Presas CONAGUA.:. Inicio.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón