Alistan venta masiva de reses por sequía

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- No será sorpresa en los próximos meses que los pequeños productores ganaderos de Tamaulipas realicen la venta masiva de animales debido a la sequía prevista este 2024.

En la actualidad, ya no se dispone de suficiente alimento para el ganado, lo que provocará graves problemas en el sector.

Ante el temor de que sus animales mueran por bajo peso, los ganaderos optarían por vender sus cabezas de ganado.

En los últimos tres años, la falta de lluvias y las heladas registradas en invierno han generado factores negativos para el desarrollo pecuario.

Por lo tanto, los ganaderos, principalmente del centro del estado, podrían poner en marcha este plan.

El secretario de Organización de la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), Ángel Lara Martínez, detalló que la escasez de pasto en el suelo y la falta de pacas de alimento serían las razones para llevar a cabo esta acción.

“Estamos en una situación muy complicada, muy crítica, tanto en el sector agrícola como en el ganadero, y hablo de manera generalizada porque dependemos completamente del temporal”, explicó.

En estos tiempos, los ganaderos buscan desesperadamente pacas de rastrojo sin éxito, resaltó el líder agrario, quien también señaló que la crisis este año será más pronunciada que en años anteriores.

Continuará, detalló, ya que los pronósticos de lluvia son casi nulos para las siguientes semanas, por lo que la naturaleza no proporcionará insumos para el ganado.

“Me han llamado compañeros preguntando por pacas, pero no las hay porque no hubo sorgo, no llovió, entonces no se pudo hacer la paca de sorgo, lo que ha escaseado el mercado”, agregó.

Sobre las muertes de ganado en la región, explicó que aún no se tienen reportes, pero podrían ocurrir.

“Algunos tienen la oportunidad de regar pasto y no tienen problemas.

Quienes pudieron hacer un forraje tienen alimento, pero para los pequeños productores que no tienen la capacidad de almacenar alimento, la situación es muy complicada”, concluyó.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON