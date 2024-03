Aseguran que Fernando Colunga ya es papá de su primer bebé

El 2024 sería un año lleno de cambios en cuanto a la vida personal de Fernando Colunga, ya que al parecer el famoso actor se habría convertido por primera vez en padre al lado de la actriz Blanca Soto, con quien tiene una relación de varios años.

La revista TVNotas aseguró que Fernando Colunga y Blanca Soto se habrían convertido por primera vez en padres hace unos días y que le habían dado la bienvenida a un niño que nació en Miami, Estados Unidos.

Una fuente aseguró a la revista cómo fue que se percató de la llegada de los actores a hospital en el que trabaja, además mencionó que el personal que estuvo durante el parto tuvo que firmar con contrato de confidencialidad.

“Llegaron al hospital el jueves 29 de febrero por la tarde. Iban con otras personas, al parecer su equipo de seguridad. Entraron por accesos exclusivos y fueron atendidos por la directora. Tenían reservada una suite de las más costosas. Venían con maletas y artículos de bebé”.

Tras darse a conocer que la pareja estaba esperando a su primer hijo se especuló que habían recurrido al proceso In vitro, sin embargo, la fuente aseguró al medio que para la concepción los actores no recurrieron a ningún método para que Blanca Soto quedara embarazada y todo se dio de manera natural.

Al parecer el bebé de Fernando Colunga y Blanca Soto habría nacido el 1 de marzo por medio de una cesárea debido a que la famosa ya tiene 45 años.

“Por un formato supimos que el bebé fue concebido de forma natural, nada de In vitro. Se practicó cesárea. El viernes 1 de marzo al mediodía se convirtieron en padres de un hermoso varón. La cirugía duró como cincuenta minutos”.

La fuente dijo que Fernando Colunga estuvo presente en el parto y en todo momento estuvo al pendiente de la madre de su hijo.

“Él estuvo presente. Cortó el cordón umbilical y tomó fotos. Los dos lloraron de felicidad. Nació sano. Pesó 2.200 kg y midió 43 centímetros. La señora estuvo unas horas en observación y después fue llevada a su suite. Colunga se desvivía de amor, atenciones y era caballeroso con su pareja”.

También se reveló que Fernando Colunga impidió que se llevaran a su hijo a otra habitación, esto con la finalidad de evitar que le tomaran fotos.

“Cuando el personal se quiso llevar al pequeño él no lo permitió y estuvo presente. No lo dejaba solo con las enfermeras, ni cuando lo aseaban. Todo se hacía en la habitación. Se dijo que era para evitar que lo fotografiaran”.

Fernando Colunga y su deseo de ser papá

Meses atrás el actor dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda y reveló que deseaba en algún momento ser papá.

“Yo todavía estoy en el proceso (de ser papá). Yo soy niñero, lo he dicho varias veces, nunca he estado negado a tener un hijo, y si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera, de alguna forma me ha había ido sacando”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR