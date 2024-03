Denuncian a alcalde de Huejutla por el delito de abuso sexual

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Iliana “E”, denunció a Daniel “A” quien es alcalde con licencia por el delito de abuso sexual, hechos registrados al interior de la presidencia municipal de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

La presunta víctima declaró a los medios de comunicación en el municipio de Tampico, que tuvo que salir de su ciudad debido a las constantes amenazas que ha recibido a través de mensajes de texto.

“Derivado de la denuncia pública he recibido sin fin de amenazas, tengo videos donde trabajadores del ayuntamiento me siguieron, tomaron fotos de mi camioneta para tenerme identificada”.

Esto ocurrió luego de hacer pública la denuncia que interpuso en la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo, contra Daniel A, alcalde con licencia de Huejutla.

“Hace tres semanas me decidí a hacer pública la denuncia, luego de que lo eligieron como candidato a diputado federal por el distrito uno, me dio coraje porque no es posible que pongan a personas en puestos que no merecen”.

Los hechos ocurrieron la primer semana de noviembre de 2022, pero interpuso la denuncia hasta el 21 de noviembre del mismo año.

“Mi notificación de que el ejercicio no penal me tuvo que haber llegado desde el 14 de junio de 2023 y a mi me notifican hasta el 21 de febrero del 2024, eso porque yo fui a pedir copias de mi expediente, 8 meses después de que me debieron entregar mi notificación”.

La denuncia legal quedó bajo la carpeta 675-2022, sin embargo, se encuentra molesta debido a que ocurrió un “carpetazo” y la amenazan constantemente.

Los hechos

La mujer de 35 años de edad, explicó que Daniel A la encerró en su oficina durante más de media hora.

“En el festejo de Xantolo, fui al concierto de Alex Syntek, encontré a un amigo que es trabajador del ayuntamiento, por él ingreso a los baños de la presidencia municipal, adentro había otra persona que dijo que los baños de abajo no servían, me siento y espero porque había una persona antes de mi, ingreso y cuando salgo del baño no estaba la persona con la que iba, salgo y en ese pasillo había una puerta y me dice una persona aquí está, al no verlo me paso y estaba el presidente municipal y me encierra poco más 30 minutos”.

Reconoció que ha llorado mucho y tuvo que recurrir con psicólogos para salir adelante, luego de quedar afectada emocionalmente.

“Ahora pido justicia por mi y todas las personas que han sido afectadas por esta persona, no he tenido ningún tipo de apoyo”, finalizó.

Por. Javier Cortés