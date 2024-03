Exigen destitución de directora en ITA

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Alumnos del Instituto Tecnológico de Altamira (ITA), bloquearon este lunes la carretera Tampico Mante para exigir la destitución de la directora Cecilia Rocha Felizardo.

La profesora es señalada de presuntos malos manejos, de tener el plantel en malas condiciones, de que los climas de las aulas no funcionan, carecen de internet y de computadoras, entre otras inconformidades.

“Estamos la mayoría de los estudiantes, los tractores están en pésimas condiciones, tenemos que hacer todo nosotros y le pedimos apoyo a la directora y no lo hace, los animales están en muy mal estado”, comentó el estudiante de la carrera de agronomía, Bernardo Chirinos.

Las manifestaciones habrán de continuar hasta lograr que la directora sea removida, al considerar que la escuela se encuentra abandonada.

Los bloqueos a la carretera Tampico Mante se realizaron de manera intermitente, con el objetivo de no afectar el flujo de unidades con dirección al norte del estado

Revelaron que la semana pasada, un grupo de estudiantes tenían un congreso en la ciudad de Poza Rica, Veracruz y a pesar de que la directora Cecilia Rocha se había comprometido apoyarlos con el transporte, no lo hizo y se tuvieron que ir por sus propios medios, incluso hasta el Tecnológico de Ciudad Madero los ayudó.

“No contamos con cafetería, no contamos con papelería, lo más mínimo, lo más esencial para cubrir nuestras necesidades qué es el papel de baño, simplemente eso, tenemos entendido que hacen un desvío de recursos, aún no verificamos nada, no hacemos suposiciones porque el suponer también es meterse en problemas, la protesta es pacífica”.

Desde la semana pasada, maestros colocaron una lona en el interior del Tecnológico para solicitar la destitución de la directora, a quien acusan de acoso laboral, actitud soberbia y prepotente.

“Es una manifestación pacífica ante las recurrentes faltas a la base trabajadora y a los alumnos por parte de la directora Cecilia Rocha Felizardo”, declaró hace unos días la representante del SNTE en el ITA, Monica Yolanda Espinoza López.

Reveló que la directora solamente acude una o dos veces al Tecnológico y que ya interpusieron una demanda colectiva.

Por. Óscar Figueroa

Expreso-La Razón