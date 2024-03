Rechazan cierre de refinerías

El anuncio de la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, de que si llega a la presidencia cerrará las refinerías de Cadereyta y Madero acaparó la atención de la opinión pública, desafortunadamente, la mayoría coincide en que fue una declaración desafortunada.

Primero porque, además de que no ayudaría a reducir la contaminación, afectaría a las miles de familias de los trabajadores petroleros que laboran en las plantas que seguramente tendrá un elevado costo político para la alianza opositora que podría perder varios cientos de miles, si no es que millones de votos por ese motivo.

Encima, para compensar la baja en la producción que traería consigo la medida tendría que elevarse la importación de combustibles y volverían los gasolinazos, como ocurrió en los sexenios de Peña y Calderón.

El dirigente de la sección uno del STPRM, Esdras Romero, manifestó “La refinería Madero no genera contaminación sino riqueza para impulsar el desarrollo del país y actualmente proceso 130 mil de los 160 mil que se ha fijado como meta” Y no solo de gasolina, también diesel, coque, combustóleo y azufre líquido, todo dentro de los parámetros normativos auditados semestralmente.

Entrevistada sobre el tema, la candidata de Morena y el PT a senadora, Olga Sosa Ruiz, comento “ellos están acostumbrados a construir una barda, mientras que la 4T defiende la soberanía energética, igual que los derechos laborales de los trabajadores”.

Sosa Ruiz, junto con el compañero de fórmula, José Ramón Gómez Leal, realizaron el fin de semana una intensa gira por el municipio de Altamira y luego esta última continuó el recorrido por Tampico, su tierra natal. En el primero se reunieron con universitarios ante los que Olga vaticino que ”la Cuarta Transformación llegó para quedarse”.

En el puerto, esta última sostuvo un encuentro con estudiantes y empresarios, a los primeros ofreció que impulsará políticas públicas para aumentar las becas, a los segundos reconoció el esfuerzo por invertir en la ciudad ya que gracias a ello se generan más empleos.

El que también expresó su rechazo a la clausura de la planta de Pemex fue el candidato de Morena a alcalde del municipio petrolero, Erasmo González, quien a lo largo de cinco años apoyó el esfuerzo del gobierno del presidente López Obrador para recuperar la productividad de la unidad en la que se han invertido miles de millones de pesos.

El candidato a diputado federal Adrián Oseguera lamentó igualmente el anuncio de Xóchitl Gálvez. Posiblemente, dijo, está mal asesorada ya que la refinería tiene cien años generando riqueza, gasolinas limpias, creando empleos y contribuyendo al desarrollo no solo de la ciudad sino de toda la región.

Hasta el candidato de la alianza albiazul a diputado federal por el VIII distrito, Chucho Nader, fue tajante sobre el tema: “los derechos de los trabajadores petroleros no se tocan”, señaló y añadió que “desde el palacio de San Lázaro luchará para que no pierdan la fuente de empleo”. La refinería – puntualizó- genera gran parte de la economía de la zona y se comprometió a que por ello peleará para que la factoría que no salga de Madero.

Por. José Luis Hernández Chávez

