Thalí Gracía arremete contra LCDLF4 y revela que todo fue mentira con Lupillo Rivera

Pese a ser una de las participantes favoritas de “La Casa de los Famosos 4”, Thalí García abandonó de manera repentina el reality show y a unas semanas de lo ocurrido rompe el silencio. La actriz aseguró que intentaron dañar su imagen inventado el romance con el cantante Lupillo Rivera y señaló que tomaría acciones legales de no dar por terminado su contrato, pues también podría enfrentar una demanda.

Thalí García revela la verdad de su salida

A través de un live en su cuenta de Instagram, la actriz reveló que el supuesto romance con Lupillo Rivera fue un fraude y que luchó por aclarar la situación con su esposo al saber lo que estaba pasando. Ante la negativa del reality show y con la intención de cuidar su imagen, García optó por abandonar las instalaciones poniendo fin a su participación pese a las sanciones que enfrentaría.

“Yo no tuve contacto físico absoluto con Guadalupe Rivera, sé que es los han hecho creer por todos lados (…) Me puse como una fiera cuando me di cuenta que estaban tratando de dar a entender que tenía una relación extramarital con Lupe Rivera, a quien, por cierto, quiero, respeto, no tengo nada en contra de él, siempre se portó como un caballero, él nunca me faltó al respecto (…) Me tuvieron secuestrada en ese lugar, en contra de mi voluntad por más de 45 minutos. De ninguna manera iba a permitir que dañaran mi imagen como lo hicieron en ‘Los 50’”, explicó.

Actriz hace denuncia pública

A través de redes sociales fanáticos externaron su apoyo a Thalí García tras la denuncia pública que realizó en “La Casa de los Famosos 4”, donde también indicó que desconocía de lo que se daba a conocer en el exterior sobre su amistad con Lupillo Rivera que se mantiene como uno de los participantes más fuertes en el reality show.

“Lo que se viene después de este atrevimiento después de lo que le han hecho a mi familia, mis hijos, mi esposo y mi carrera, que siempre me he manejado con rectitud, se los digo, así me tarde años, no lo van a ganar porque no pueden seguir atropellando a las personas”, dijo.