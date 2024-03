Bad Bunny demanda a fan por publicar videos de su concierto en YouTube

Bad Bunny ha demostrado ser un artista que no tolera que se metan con su trabajo, en especial si lo plagian o no respetan los derechos de autor de su música, tal y como sucedió cuando en TikTok se volvió viral una canción hecha con Inteligencia Artificial en donde se utilizaba su voz.

Ahora el puertoriqueño de nuevo busca la mera de que se respete su trabajo y que éste no sea distribuido sin su autorización porque recientemente se dio a conocer que el intérprete de “Ojitos lindos” demandó a uno de sus fans.

Bad Bunny demanda a uno de sus fans

TMZ dio a conocer que Bad Bunny interpuso una demanda a uno de sus fans de nombre Eric Guillermo Madronal, a quien el cantante acusa de haber subido varios videos a YouTube de uno de sus conciertos.

El medio menciona que Benito Martínez Ocaso, verdadero nombre de Bad Bunny, demandó al fan por subir diferentes videos del concierto que el cantante dio el pasado 21 de febrero en Salt Lake City, Estados Unidos.

Todo indica que el fan de Bad Bunny subió los videos sin la autorización del reguetonero, por lo se indica en la demanda, se le pidió a YouTube que emitiera los avisos de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital.

Además, se explicó que estos videos están afectando al cantante porque se está usando su nombre y su música para atraer seguidores y visualizaciones al canal de YouTube del fan, por lo tanto, le está quitando vistas y le quita ingresos por publicidad a Bad Bunny.

“Los acusados se han opuesto a la eliminación de los videos no autorizados de YouTube, se han negado a no volver a publicar los videos no autorizados y han solicitado que YouTube restablezca los videos no autorizados. A menos que sean prohibidos por este tribunal, los acusados continuarán infringiendo los derechos de Ocasio”,”, mencionan los abogados de Bad Bunny, reporta Billboard.

Aunque YouTube logró bajar los videos que se subieron, el fan de Bad Bunny hizo una contrademanda para conseguir que se suban de nuevo a la plataforma. Explicó que estos videos sí benefician al puertorriqueño, ya que difunden su música e imagen.

Tras la demanda, el canal de YouTube del fan de Bad Bunny se encuentra suspendido.

TMZ menciona que en la demanda Bad Bunny no solo pide una orden judicial en la que se le prohíba a Eric Madronal publicar los videos, sino que también una indemnización de 150 mil dólares por cada video que se publicaron.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR