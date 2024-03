El operador de la renuncia de Magda al PAN

El experimentado político Toño Martínez Torres llegó a Tampico hace unos días -algunos afirman que fue el pasado fin de semana- para cumplir con una encomienda, una virtual misión secreta: convencer a la maestra Magdalena Peraza Guerra de abandonar el proyecto de Acción Nacional y sumarse a la causa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La tarea de Toño Martínez Torres, experto en resolver las más agudas problemáticas políticas, era un encargo del más alto mando de la 4T tamaulipeca.

Se desconoce el momento y el lugar en donde el eficiente exsecretario general de gobierno se sentó a dialogar con la profesora Magdalena Peraza.

También se desconoce lo que haya ofrecido a cambio: posiciones específicas para ella y sus colaboradores más cercanos.

Sin embargo, lo que planteó fue un éxito político y un auténtico misil a la línea de flotación de la embarcación blanquiazul: la maestra renunció a la candidatura del PAN a la diputación local por el Distrito 22, que abarca la zona sur de Tampico.

La renuncia de Magda Peraza a la candidatura provocó ayer una tremenda sacudida y un ‘shock’ en el Partido Acción Nacional en tierras jaibas al darse a conocer la noticia, justo cuando se van a cumplir las primeras dos semanas de las campañas federales (diputaciones, senadurías y presidencia de la república).

Entre personajes de primer nivel de la clase política local comenzó a circular después del mediodía la información: la profesora y dos veces alcaldesa porteña renunciaba a su nominación panista a diputada local.

Poco más tarde, Nora Izaguirre, quien era la suplente de Magda Peraza en la candidatura blanquiazul, publicó una foto con la maestra en sus redes sociales y confirmó la renuncia.

Textual, Nora Izaguirre escribió: ‘Hoy desayuné con la teacher y Antes (sic) de que se enteren por los medios o redes… les quiero platicar que la Mtra (sic) Magda decidió renunciar a la candidatura de diputada por cuestiones personales, de salud y un tema interno de la formula (sic) de quienes ibamos (sic)’.

Después de comentar que ella también se retiraba de la suplencia, Nora Izaguirre añadió: ‘Seguiremos trabajando juntas y ella confía en que vienen mejores oportunidades para ella y para mi (sic). Seguiremos trabajando en beneficio de nuestra ciudad y esperaremos a lo que viene’.

En otras palabras, la excandidata suplente dio pistas: vienen mejores oportunidades para las dos, para la maestra y para ella. Esas oportunidades, se entiende, son políticas, sobre todo porque dice que seguirán ‘trabajando en beneficio’ de Tampico y van a esperar lo que viene.

¿Qué es lo que viene para la maestra Magda? Aunque no lo dice, es obvio: respaldar el proyecto político de su amiga Mónica Villarreal Anaya, candidata de Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde, a la presidencia municipal de Tampico.

Mónica, hermana del gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, trabajó en las dos administraciones municipales que presidió Magda. Primero lo hizo en Catastro y, en la segunda ocasión, en el Instituto de la Mujer.

Ahora, en caso de ganar la elección por la alcaldía tampiqueña, tocará corresponder a Mónica.

Seguro lo hará y cumplirá conforme a las expectativas… sobre todo después de que se siente a platicar con la maestra en los días por venir.

ÚRSULA SE PONE SUS MOÑOS (JUNTO CON SU MARIDO)

Con apenas dos años y medio de experiencia política, Úrsula Salazar Mojica ya sacó a relucir -junto con su marido, Dionisio) el cobre: no quiere aceptar la candidatura de Morena a la diputación local por el Distrito 22, con cabecera en la zona sur de Tampico.

En otras palabras, Úrsula, en otros tiempos simple empleada de Teléfonos de México, no quiere sellar la unidad con Mónica Villarreal Anaya.

Esta necedad de la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado está a punto de hacer explotar a los más altos mandos de la 4T tamaulipeca.

Las cosas para Úrsula Salazar son muy sencillas: o acepta la candidatura a la diputación local por el Distrito 22 o su querido esposo será destituido de la rectoría que ocupa en la Universidad Tecnológica de Altamira porque existe la sospecha de que quiere cruzar el voto en tierras jaibas con el presupuesto que ahí maneja y con ‘su’ estructura de colonos.

Para decirlo más claro, ya lo tienen vigilado con lupa y están a la espera de un movimiento en falso.

Por cierto… al más alto nivel no olvidan que Úrsula y Dionisio (con la colaboración de su aprendiz de vocero, un jovencito inútil de nombre Adrián Zúñiga) pidieron a algunos ‘reporteros’ golpetear con sus preguntas a Mónica Villarreal en la rueda de prensa en la que se anunció que había ganado la encuesta y, por tanto, la candidatura a la alcaldía de Tampico.

OLGA, ‘JR’ Y OSEGUERA RECORREN Y PIDEN EL VOTO EN MIRAMÁPOLIS

Con la noticia de que ya se había concretado la renuncia de Magda Peraza a la candidatura del PAN a la diputación local por el Distrito 22, con cabecera en la zona sur de Tampico, los candidatos morenistas a senadores, Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal, así como el candidato de la 4T a diputado federal por el Octavo Distrito, Adrián Oseguera, estaban más sonrientes que nunca ayer por la tarde en su recorrido de campaña.

Lo que traían los tres candidatos morenistas era, prácticamente, una fiesta por las calles del popular sector de Ciudad Madero.

Olga Sosa, por ejemplo, hasta bailó.

Adrián, que volvió a mostrar su liderazgo a nivel territorial en la colonia, estaba feliz.

Incluso, ‘JR’, quien se caracteriza por ser sobrio en su forma de relacionarse con la gente, convivió en un ambiente de celebración, como si el triunfo ya se percibiera.

Por supuesto, los tres, Olga, ‘JR’ y Adrián, también pidieron el voto para la candidata presidencial de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum.

Por cierto, Adrián Oseguera volvió a defender a los trabajadores petroleros de la propuesta de Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza PAN, PRI y PRD a la presidencia de la república, de cerrar la refinería Madero.

CHUCHO SIGUE ADELANTE Y HACE CAMPAÑA EN MADERO

Chucho Nader promete que si votan por él para diputado federal en el Octavo Distrito, Ciudad Madero brillará como ya lo hace Tampico a nivel nacional.

Ayer, Chucho se metió al Fraccionamiento Miramar de la urbe petrolera para pedir el apoyo de los vecinos, quienes escucharon atentos su mensaje.

El alcalde con licencia de Tampico estuvo acompañado en su recorrido por los candidatos a senadores de la alianza ‘Fuerza y Corazón por Tamaulipas’, la panista Imelda Sanmiguel y el priista Arturo Núñez.

Chucho prometió resolver el rezago que tiene Madero en materia de infraestructura urbana y, de esa forma, promoverlo como centro turístico a fin de atraer inversión y desarrollo.

Y PARA CERRAR…

Se dice que la 4T tamaulipeca quiere recetarle una nueva ‘sorpresita’ al PAN en Jaibolandia con la candidatura que alistan por la diputación local por el Distrito 21, que abarca la zona norte de la ciudad.

Si bien el nombre del doctor Joaquín Juárez Durán es una propuesta que suena con fuerza desde hace algunas semanas, no se descarta la designación de un candidato o candidata que refuerce la fórmula electoral morenista en Tampico.

Cada vez queda más claro que el más alto mando de la 4T tamaulipeca va con todo por Tampico. Es la meta.

Así es y así será.

POR HÉCTOR GÁRCES