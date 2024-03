Ivonne Montero y Olivia Collins se pelean en el Auditorio Nacional

Ivonne Montero ha traído a la luz un conflicto con su compañera de reparto Olivia Collins, surgido durante su participación en la obra teatral Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. La controversia ha escalado hasta el punto de incluir acusaciones de amenazas, dejando al descubierto tensiones dentro del proyecto.

El desacuerdo comenzó después de un viaje que el elenco realizó de Guatemala a México. Montero acusa a Collins de haber contribuido a que la dejaran varada en el hotel, un incidente que luego se repitió con otra compañera. Aunque inicialmente el tema se discutió sin mayores consecuencias, Collins habría tomado los comentarios de Montero como una afrenta personal.

“La señora [Olivia Collins] lo tomó personal”, afirmó Montero. “Me llamó ‘hipócrita’ e ‘infantil’, criticando mi actitud y calificándome de indisciplinada”. La situación se agravó cuando ambas actrices tuvieron que compartir camerino en el Auditorio, donde, según Montero, Collins continuó con sus agresiones verbales.

Montero describió un encuentro particularmente tenso cuando, preocupada por su privacidad mientras se cambiaba, cerró la puerta del camerino con llave. Collins, al regresar y encontrar la puerta cerrada, reaccionó violentamente, dando patadas y gritos, creyendo que Montero había actuado con mala intención.

“Cuando abrí la puerta, [Collins] me amenazó, diciéndome ‘nunca me vuelvas a humillar’. Yo simplemente me estaba cambiando”, relató Montero. Según ella, Collins incluso la desafió a pelear, un gesto que Montero encontró completamente fuera de lugar.

Montero insiste en que su intención nunca fue faltar al respeto o provocar a Collins, y recalca que siempre se ha esforzado por mantener una actitud profesional dentro y fuera del teatro. Sin embargo, las acusaciones y el comportamiento de Collins han deteriorado gravemente su relación, llevando a Montero a decidir que no desea tener más interacciones con ella.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR