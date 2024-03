Mesero regresa propina a cliente porque le faltaron 6 pesos para completar el 10%

Un caso bastante peculiar se presentó en Mazatlán, Sinaloa, donde un mesero regresó una propina a un cliente por el simple hecho de no acompletar la misma de acuerdo al porcentaje sugerido.

De acuerdo a los que se ha publicado en redes sociales, presuntamente, al mesero le habría disgustado que la propina no fuera exactamente del 10%, sino 6 pesos menos, por lo que prefirió devolverla.

Los hechos, se dio a conocer, ocurrieron en el restaurante Mané, ubicado sobre la avenida Camarón Sábalo, al norte de Mazatlán. A través de las plataformas digitales, el comensal explicó que acudió a desayunar a dicho local la mañana del pasado 21 de febrero.

Mesero devuelve propina a cliente.👇 El Restaurante MANÉ de Mazatlán, Sinaloa, está recibiendo malos comentarios en sus publicaciones, esto porque un usuario en redes sociales expuso una situación que le pasó: “Amigos, fui a este restaurante en Mazatlán, Sinaloa y quise ser… pic.twitter.com/O3Orv4Y4tc — Víctor Orozco (@SoyVictorOrozco) February 21, 2024

Así pasaron las cosas

Según información local, el cliente no tuvo queja alguna sobre la comida, sin embargo, al momento de pagar y dejar la propina sucedió una situación desafortunada, la cual no fue otra cosa que no pudo acompletar la misma sugerida que es del 10%.

Amigos, fui a este restaurante en Mazatlán, Sinaloa y quise ser buena onda y dejar la propina que sugiere. Me faltaron 6 pesos para completar la propina del 10%, ya que no llevaba más efectivo. Así que le di al mesero el dinero”, mencionó Eduardo Ramírez, nombre del cliente.

Tras este hecho, Eduardo apuntó que al poco tiempo, el mesero regresó a su mesa y le entregó el tícket rayado con una carita sonriente, regresandole la propina ‘incompleta’ que le había dado.

Acto seguido, el comensal aseguró que dicho acto se le hizo “mala onda”, por lo que optó por dejar una nota detrás del tícket de la cuenta, pues afirma que dejar propina no es obligatorio en nuestro país.

Pidan que les mejoren el sueldo antes de regresar la propina por 6 pesos”, fue el mensaje final que le dejó Ramírez al mesero.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR