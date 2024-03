Molotov prohíbe el uso de su música en campañas electorales

En un mundo donde la música y la política a menudo se entrelazan, la reconocida banda mexicana Molotov establece un firme límite. Conocidos por su estilo irreverente y letras cargadas de crítica social, han hecho un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar que su música y su imagen se mantengan al margen de las contiendas electorales. Su demanda llega en un momento crucial, pues México se prepara para unas elecciones significativas el próximo 2 de junio de 2024, en las que se elegirá al nuevo presidente de la República Mexicana, entre otros cargos importantes.

Las campañas políticas, conocidas por su uso de música para conectar con el electorado, a menudo incluyen temas populares para atraer a los votantes. Molotov, sin embargo, quiere asegurarse de que su arte no se utilice en este contexto, subrayando su postura de no alinearse con ningún candidato o partido político. Este anuncio no es menor, considerando la influencia que la música de Molotov ha tenido en varias generaciones, marcando su repertorio como un medio de expresión y denuncia sobre las realidades mexicanas.

La banda ha tenido que enfrentarse a la utilización no autorizada de sus obras en procesos electorales anteriores, llegando incluso a presentar denuncias penales por este motivo. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Molotov expresó su deseo de que las autoridades electorales permanezcan vigilantes frente a cualquier uso indebido de su música e imagen, enfatizando su compromiso con una postura crítica y constructiva frente a los problemas sociales.

La posición de Molotov no solo refleja su integridad artística sino también su compromiso con los principios de autonomía y expresión libre. Este acto de demarcación resuena no solo con sus seguidores sino también con el público en general, recordando la importancia de respetar la esencia y los derechos de los artistas en todas las plataformas.

Con el anuncio de Molotov, la banda reafirma su legado como voz del pueblo y guardiana de la autenticidad en un panorama a menudo saturado de intereses políticos. Esta postura no solo resalta la independencia de su arte sino que también establece un precedente para otros artistas y agrupaciones que deseen proteger su obra de la manipulación política. En un tiempo de efervescencia electoral, la música de Molotov permanece como un estandarte de libertad y crítica social, más allá de banderas y candidaturas.

Molotov ha marcado un antes y un después en el panorama musical mexicano y global con su estilo único, irreverente y crítico desde su fundación en 1995 en la Ciudad de México. La alineación original incluía a Micky Huidobro, Tito Fuentes, Javier de la Cueva y La Quesadillera, aunque pronto se les uniría Randy Ebright, completando el cuarteto que ha perdurado en el tiempo. La banda se distingue por su música que fusiona el rock con elementos de hip hop, funk, pop, y punk, creando un sonido que ha sido clasificado dentro de géneros como rock en español, rap metal, y alternative rock, entre otros.

Molotov ha recibido múltiples premios, incluyendo Latin Grammys por sus álbumes “Dance and Dense Denso”, “Eternamiente”, “Desde Rusia Con Amor”, “Agua Maldita” y el reciente “Sólo D’ Lira”, confirmando su posición como uno de los grupos más importantes y respetados del rock en español. Su discografía incluye álbumes que han dejado una huella indeleble en la música, como “¿Dónde Jugarán las Niñas?”, “Apocalypshit”, y “MTV Unplugged”, este último destacando por su audacia al llevar su sonido característico a un formato acústico.

Con información de Excélsior