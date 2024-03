¿Acercamientio de Magda con Geño?

Cuando apenas se recuperaba la alianza opositora local de las reacciones adversas generadas por el anuncio del cierre de la refinería Madero, se presenta la desafortunada renuncia de la candidata a diputada por el 22 distrito electoral de Tampico, Magda Peraza Guerra.

Lo lamentable del caso es que ninguno de los reveses en cuestión provino de Morena, sino del interior de la propia coalición.

Hasta el propio sector empresarial reprobó la propuesta petrolera de Xóchitl Gálvez.

El presidente del Consejo del CIEST, Juan Ángel Paredes, calificó la medida de poco seria y sin base ya que, dijo, no fue producto de un estudio que revelara las fuertes repercusiones económicas y sociales que ocasionaría a todos los sectores, empezando por el de los empresarios y trabajadores.

Este jueves, por otra parte, si no hay cambio de planes, la comisión permanente estatal del PAN en Tamaulipas iniciará el proceso de sustitución de la candidata Peraza Guerra, no hay que olvidar que el periodo de registro de los interesados iniciará el 15 y concluirá el 20 de marzo.

La designación, sin embargo, tendrá que definirse con mucho tacto porque si los cabecistas tratan de aprovechar la ocasión para meter la mano provocarían una tormenta y el cambio resultaría un desastre para la causa albiazul.

Sea cuál fuere la decisión y la candidata sustituta, los allegados al candidato a diputado federal por el VIII distrito electoral, Chucho Nader, coinciden en que este cuenta con los arreos suficientes para sacar con quién sea la elegida la victoria y conservar la plaza política tampiqueña.

La pregunta que se hacen ahora los miembros de la clase política de la zona es ¿a dónde irá ahora Magda?

No se tiene idea. Lo que se comenta en los círculos políticos son solo especulaciones, como la que afirma que, como ya lo hicieron los exalcaldes Gustavo Torres y Jaime Turrubiates, el grupo político de la Maestra podría sumarse también al proyecto del candidato del Verde al Senado, Eugenio Hernández.

Al menos eso es lo que ha hecho pensar la supuesta asistencia de la regidora Malu Mar, posición de Magda en el Ayuntamiento, a la comilona ofrecida el 2 de marzo por el exgobernador a los amigos en el rancho Las Palomas. ¿Fue un acto de cortesía a la invitación?

¿O acaso se trata de una confusión causada por la foto que Malú se tomó con Geño el día 1 de marzo, cuando Hernández Flores recorrió la Laguna del Carpintero?

Sean peras o manzanas, al igual que Nader Nasrrállah, el candidato a diputado federal Adrián Oseguera, insistió en que desde el palacio legislativo de San Lázaro defenderá el patrimonio de los mexicanos y junto con los legisladores morenistas y sus aliados no permitirán la privatización de los recursos naturales ni nada que ponga en riesgo la soberanía, esto durante un recorrido por las colonias Campbell, Nacional y Cascajal de Tampico.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com