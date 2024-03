Chuponcito ‘perdona’ a su exmanager tras acusarlo de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El comediante José Alberto ‘N’, mejor conocido payaso ‘Chuponcito’, se enfrentará a una audiencia oral, por presunto abuso sexual. Sin embargo, el artista revela que está seguro de su inocencia; incluso, está dispuesto a perdonar a la supuesta víctima, su exmánager Carla Oaxaca, tras acusarlo de abuso sexual.

Después de revelar que estará en una audiencia oral, el payaso ‘Chuponcito’ dijo ante las cámaras que confía en su inocencia de las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual, pero piensa perdonar a su exmánager por demandarlo y afectar su entorno familiar, laboral y otros aspectos de su vida.

“Yo la perdono, yo la perdono de todo […] Afectó a mi familia, afectó mi economía, afectó mi salud, afectó mi trabajo. Acabo de salir de una operación, mi físico, si ustedes se fijan, es diferente […] Perdí trabajo, ustedes lo han visto. Ya no es el mismo personaje, ¿por qué? Porque afecta”, dijo el comediante.

Chuponcito no está dispuesto a acuerdo económico con exmánager

Aunque ‘Chuponcito’ confesó estar dispuesto a perdonar a su exmánager, Carla Oaxaca, en caso de ser inocente tras las acusaciones que hizo en su contra por abuso sexual, el comediante aseguró que no está dispuesto a llegar a acuerdos económicos con la demandante.

“Siempre he creído en mi inocencia. Por eso, desde el principio […] Así, desde que me han pedido dinero, no he dejado […] No he dejado de decir, ‘no quiero dar un peso’ […] Se han acercado, para nosotros podernos arreglar con el licenciado y, automáticamente, yo le digo ‘no’”, dijo.

No obstante, el abogado de ‘Chupóncito’, Édgar Méndez, recalcó que aunque Carla Oaxaca quiera llegar a un acuerdo económico con su cliente, esto ya no será permitido, pues en la última audiencia fue negada esta opción.

“Con esta audiencia fenece la oportunidad de llegar a un tipo de arreglo, ya el día de hoy, es imposible llegar a un tipo de arreglo. Vamos a instar a juicio, vamos a llegar a juicio. Estamos muy contentos con este resultado, intentaron que nuestras pruebas no fueran admitidas, algo que la audiencia trazó un buen criterio, por parte del juzgador”, añadió el abogado de ‘Chuponcito’.

¿Cuánto pagaría ‘Chuponcito’ si es culpable de abuso sexual?

De acuerdo con lo informado por el bogado de ‘Chuponcito’, Édgar Méndez, en caso de que el comediante sea considerado culpable de abuso sexual, él tendría que pagar 23 mil pesos a la víctima, Carla Oaxaca, por las terapias psicológicas. Sin embargo, el litigante comentó que la demandante está pidiendo millones de pesos para arreglar los supuestos daños.

“En el caso de que sea víctima, con 23 mil pesos de terapias psicológicas, con eso se subsanaría ese detrimento que causaron en la psique de la víctima […] Ellos la elevan a 52 millones de pesos, como lo escuchan, de 23 mil que determinó la Fiscalía, no nosotros, a 52 millones”, dijo el abogado Édgar Méndez.

Sin duda, aún queda un largo camino por recorrer para el comediante ‘Chuponcito’, tras el pleito legal que enfrenta por presunto abuso sexual, pero lo que está claro es que la celebridad tendrá la conciencia tranquila, pues dice que perdonará a su demandante, la exmánager Carla Oaxaca por las acusaciones.

Con información de Excélsior