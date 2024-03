Estos son los países en donde está prohibido usar TikTok

CIUDAD DE MÉXICO.- Los legisladores de Estados Unidos aprobaron el miércoles una medida que podría conducir a la venta forzosa de ByteDance, la empresa matriz de TikTok con sede en China, o a una prohibición a nivel nacional. A lo largo del 2023, la aplicación de videos ya había sido prohibida en los teléfonos y equipos de funcionarios gubernamentales.

Otros países alrededor del mundo también han tomado medidas para prohibir o restringir la popular aplicación, incluso cuando las prohibiciones de TikTok han enfrentado críticas, incluso de defensores de la libertad de expresión, creadores de contenidos. Estos son los países que han invocado prohibiciones parciales o totales de la aplicación.

Países con prohibición total de TikTok

Desde motivos sociales, y hasta geopolíticos, sólo 8 países tienen oficialmente prohibido TikTok. Casi todos se encuentran en el continente asiático, excepto uno: Somalia. En caso de aprobarse la legislación, Estados Unidos se uniría a la lista y siendo el primer país americano en restringir la aplicación.

El gobierno indio tomó medidas contra TikTok desde 2020 con una prohibición a nivel nacional de TikTok y otras 58 aplicaciones chinas, por “(participar) en actividades que son perjudiciales para la soberanía y la integridad de la India, la defensa de la India, la seguridad del Estado y el orden público”.

Las tensiones aumentaron entre los dos países en junio de 2020 después de que 20 soldados indios murieran en un enfrentamiento fronterizo con tropas chinas en el Himalaya. TikTok tenía allí unos 150 millones de usuarios activos mensuales, su mayor mercado extranjero en ese momento y actualmente es el país más grande que ha impuesto una prohibición total a la aplicación.

Nepal

En noviembre de 2023, Nepal prohibió TikTok por alterar la “armonía social”. La BBC informó que la prohibición entraría en vigor de inmediato, según el Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Rekha Sharma, quien dijo que la aplicación difunde contenido malicioso.

La medida se produjo después de que el gabinete de Nepal describiera pautas que intentaban regular las plataformas de redes sociales. TikTok era utilizado en el país, especialmente entre las usuarias de redes sociales más jóvenes y femeninas. Tras la prohibición, los ciudadanos realizaron protestas para expresar su oposición a la prohibición, destacando sus preocupaciones sobre la libertad de expresión y el impacto en los medios de vida.

Somalia

En agosto de 2023, Somalia prohibió TikTok por preocupaciones sobre contenido relacionado con el terrorismo. El gobierno dijo que los grupos terroristas están utilizando plataformas como TikTok y Telegram para difundir “imágenes horribles e información errónea al público”, así como la difusión de “contenido explícito” y “un impacto perjudicial en nuestra juventud”.

El Ministerio de Comunicaciones ordenó a las empresas de Internet que cerraran esas plataformas que, según dijo, estaban siendo utilizadas por “terroristas”.

Afganistán

Desde que los talibanes tomaron el control del país, prohibieron TikTok en Afganistán desde abril de 2022, diciendo que el contenido de la plataforma “no era coherente con las leyes islámicas”, pero los usuarios han encontrado formas de sortear las restricciones mediante el uso de VPN.

Los otros países con censura a TikTok

En Irán, los usuarios no pueden acceder a TikTok debido tanto a las reglas de TikTok como a la propia censura del régimen iraní. En Jordania, las autoridades lo han prohibido desde diciembre de 2022 tras la muerte de un policía durante enfrentamientos con manifestantes, y desde entonces, el gobierno no lo ha reestablecido debido a que empresa aún no había cumplido con todos sus requisitos.

Y en Kirguistán, las autoridades prohibieron el uso de TikTok en agosto de 2023, citando preocupaciones sobre el desarrollo de los niños.

La prohibición de TikTok en el mundo

Estos son los países que le han puesto una limitación a la plataforma de vides TikTok

Limitado a funcionariosLimitado a usuariosPreviamente prohibidoProhibido

Países que prohibieron TikTok, pero lo reestablecieron

La prohibición de TikTok en estos países ha sido más por un acto de censura y de limitar la información sobre un conflicto, un gobierno o sólo por acusaciones de promover contenidos “indecentes” que no van con sus valores y tradiciones culturales.

Pakistán

En los últimos años, las autoridades de Pakistán han prohibido temporalmente TikTok varias veces antes de revertir su decisión. En un caso que se remonta a 2021, un tribunal bloqueó la aplicación después de recibir quejas sobre “contenido inmoral e indecente”, señalando que el bloqueo se levantó menos de un mes después.

Más recientemente, TikTok jugó un papel clave en el impactante resultado electoral del país, cuando el partido del exprimer ministro Imran Khan, que se encuentra preso por “corrupción” pero que sus partidarios lo consideran un perseguido político, utilizó la aplicación para llegar a millones de votantes analfabetos que no usan Facebook y otras plataformas con mucho texto.

Indonesia

Indonesia prohibió temporalmente TikTok en 2018, citando preocupaciones que incluían “pornografía, contenido inapropiado y blasfemia”. La prohibición se levantó menos de una semana después de que la aplicación aceptara censurar parte de su contenido contratar a 20 empleados para monitorear los videos.

Bangladesh

En noviembre de 2018, el gobierno de Bangladesh bloqueó el acceso a Internet de la aplicación TikTok como parte de la ofensiva contra la eliminación de sitios de pornografía y juegos de apuestas. La empresa siguió las instrucciones del gobierno en cuestión de los contenidos. Y aunque ha habido otros intentos, la plataforma sigue funcionando.

Armenia y Azerbaiyán

Entre septiembre y octubre de 2020, ambos gobiernos intentaron limitar el acceso a la aplicación y otras redes sociales debido a la publicación de videos vinculados con la guerra del Nagorno-Karabaj. Estas restricciones fueron emitidas en un intento de “evitar provocaciones a gran escala”, que terminaron siendo reestablecidas poco después.

Países que limitan TikTok a sus funcionarios o usuarios

Desde que Estados Unidos limitó el acceso de TikTok a sus funcionarios, varios países y organismos internacionales —incluidas la Comisión Europea y la OTAN— han implementado algún nivel de restricción en la aplicación, en gran parte por preocupaciones de privacidad y ciberseguridad relacionadas con su empresa matriz ByteDance, que tiene vínculos con el gobierno chino. Esta es la lista de países que lo han implementado.

•Estados Unidos

•Canadá

•Taiwán

•Australia

•Nueva Zelanda

•Noruega

•Reino Unido

•Francia

•Bélgica

•Países Bajos

•Austria

•Dinamarca

•Estonia

•Letonia

•Malta

•Irlanda

El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, dijo que “no podemos ser ingenuos: TikTok es una empresa china que actualmente tiene el mandato de cooperar con los servicios de inteligencia chinos”. Por su parte, la ministra de Justicia de Noruega, Emilie Enger Mehl, aseguró que “sus servicios de inteligencia señalan a Rusia y China como los principales factores de riesgo para los intereses de seguridad de Noruega”.

En tanto, Mona Fortier, la expresidenta de la Junta del Tesoro de Canadá, dijo en su momento que la prohibición parcial se debe a que la aplicación presenta “un nivel inaceptable de riesgo para la privacidad y la seguridad”.

“La decisión de eliminar y bloquear TikTok de los dispositivos móviles gubernamentales se toma como precaución, particularmente dadas las preocupaciones sobre el régimen legal que rige la información recopilada desde los dispositivos móviles, y está en línea con el enfoque de nuestros socios internacionales”, dijo.

Pero la limitación a TikTok va más allá de los funcionarios. Algunos usuarios también han enfrentado censura de temas. En Rusia, tras el inicio de la guerra en Ucrania, tipificó como delito la difusión de “desinformación” sobre la “operación especial”. Luego, TikTok prohibió cualquier carga nueva y solo permitió videos antiguos que se cargaron dentro del país.

Y en China, como es evidente, existe la “versión original” de TikTok: Douyin. Cuyo algoritmo está más entrenado y controlado por el Partido Comunista chino, que debe limitar ciertos contenidos y temas.

