Joven que se identifica como perro duerme en jaula y come croquetas

CIUDAD DE MÉXICO.- Meow Dalyn es el nombre de la joven es quien asegura que lleva una vida despreocupada como perrito, específicamente como un Chihuahua.

En redes sociales con cada vez más las personas que se identifican como transespecie, es decir, aquellas personas que no se sientes como humanos, sino como animales o seres mitológicos provocando un gran debate y es que incluso va más allá de la identidad de género, ya que sus características no atañen cualidades de lo humano.

Y es que recientemente salió a la luz el curioso caso de una joven streamer quien se identifica como un perro, tanto que, tal como sucede con estos animales, la chica va al baño afuera de la casa, come croquetas e incluso recibe “premios” tal como ocurre con las mascotas cuando se portan bien.

“Mi nombre es Meow como un gato, pero soy un perro”, explicó la cachorrita de pelo rosa, quien vive en Estados Unidos, a los presentadores del programa de radio australiano “The Kyle & Jackie O Show”.

La joven se define a sí misma como “niña perro” y “e-cachorro”, y se ha sumergido por completo en el extravagante estilo de vida, incluso cuando se trata de prácticas nocturnas.

“Tengo mantas y almohadas de colores pastel”, dijo la streamer mientras mostraba la jaula para perros en la que duerme todas las noches.

“Hay algo en estar en un espacio confinado, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí, ¡pero seguro que se siente cómodo!”

Dalyn, quien tiene más de 15 mil espectadores en Twitch, suele compartir contenido sobre sus hábitos de perro, incluidos jugar a la pelota y roer huesos, o bien comportarse como un cachorro juguetón.

“La maravilla que conlleva jugar y simplemente estar encantado con la vida que te rodea es algo hermoso. No estoy segura de si alguna vez sumé dos más dos y tuve que dejar de hacerlo cuando me convirtiera en adulto. Pensé que una vez que gane mi propio dinero y pague mi propio alquiler, podré hacer lo que quiera, ¡y quería ser un perro!”, dijo.

Además, como cualquier lomito, la joven Dalyn también disfruta de la compañía de otras personas quienes suelen aventarle la pelota e incluso cuidarla y alimentarla.

“Tengo cuidadores, son algo así como entrenadores de perros. Me alimentan, me llevan a caminar, practicamos entrenamiento, que es una de mis cosas favoritas, porque recibo golosinas”, dijo, y agregó que somo premios recibe pollo desmenuzado y galletas.

“Creo que hay un animal primitivo dentro de cada persona. Es parte de nuestra humanidad, reconocer mi lado primitivo y animal casi me hace sentir más humano”, concluyó.

Con información de Excélsior