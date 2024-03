Danza en el IETAM

Este día habría marcado movimiento en el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), al iniciar el período de registro de candidaturas a ayuntamientos y diputaciones locales, que por cierto habrá de cerrarse el próximo miércoles (marzo 20).

Quienes se inscriban en tiempo y forma, sin embargo, de ningún modo asegurarían su pase a la jornada comicial (del 2 de junio), pues los partidos políticos, según la disposición de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas (LEET), tienen como plazo para la sustitución de candidaturas (registradas) del 21 del mes en curso al 22 de mayo próximo.

Consigno la etapa última porque en varios municipios hay asonadas al inconformarse los grupos de interés con las imposiciones partidistas; y eso, precisamente, podría obligar al relevo de abanderados, aun y cuando estos hayan comprado las candidaturas u obedezcan a caprichos de camarillas.

Los casos más estrepitosos se han dado en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros –respecto a las localidades con más desarrollo económico y de explosión demográfica–, pero no cantan ‘malas rancheras’ en Altamira, Río Bravo, El Mante, San Fernando, Ciudad Madero, la llamada ‘frontera chica’, el Altiplano y otras municipalidades del norte, centro y sur del estado.

Y, hasta eso, ningún partido político está ajeno a tanto alboroto.

En Victoria, la coalición ‘Fuerza y corazón por México’ (integrada por el PAN, PRI y PRD), como usted sabe, jugará de candidato municipal a Óscar de Jesús Almaraz Smer; mientras Movimiento Ciudadano (MC) decidió que su abanderado fuera Luis Torre Aliyán.

Respecto a la alianza ‘Juntos hacemos historia’ (morena, PVEM y PT), todavía está en veremos la definición, aunque, por derecho, le corresponde a Eduardo Abraham Gattás Báez.

A diferencia de sus rivales ocasionales –Gerardo Illoldi Reyes y Jorge García–, el alcalde en funciones tiene experiencia en el cargo, estructura y capital político propio, por lo que aparece en las encuestas como el favorito a la candidatura.

No obstante, los promotores del más joven de los aspirantes ‘pujan’ en la Comisión Nacional de Elecciones de morena para que ‘incline la balanza’ en favor suyo, aun cuando saben que una improvisación a estas alturas, no es recomendable, pues podría llevar al fracaso al membrete guinda.

Como fuere, desde temprana hora empezará la danza de registros que sumarán +/- 195, entre candidatos a las alcaldías (129) y al Congreso local (66).

Los más cuestionados seguramente llegarán acompañados de nutrido contingente de acarreados (mediante paga), para ‘demostrar’ su arrastre y fuerza, como si eso fuera suficiente para persuadir a quienes los rechazan en sus localidades.



‘Geño’ jala a Maki

Hasta el momento Eugenio Javier Hernández Flores mantiene su militancia priista. Pero hay quienes dicen y aseguran que en breve renunciará a ésta, para causar alta en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien lo lleva como candidato senatorial de primera fórmula, sin necesariamente él afiliarse a ese membrete.

Es decir, lo hace como un abanderado externo o simpatizante. Figuras ambas contempladas en el membrete verde.

El mismo espacio, precisamente, lo aprovechas su compañera en esta lucha, Maki Esther Ortiz Domínguez, quien fracasara en la intentona de ser candidata de morena. Partido al que se sumó tras renunciar a su militancia albiceleste.

La diferencia de ‘Geño’ con sus rivales ocasionales más cercanos –en esta contienda–, es que él mantiene fuerte comunión con el conglomerado, y esto, admítase o no, es porque su administración gubernamental fue una de las más brillantes, con todo y que su sucesor, Egidio Torre Cantú, haya divulgado que dejó la administración en ruinas y en 2016 la haya cedido al PAN.

Maki no tiene la misma aceptación y popularidad de Hernández Flores, ciertamente, aunque sí fuerza en parte del conglomerado de Reynosa, con presencia (pero poca) en la ribereña y Río Bravo.

La observación surge porque tironeada por Eugenio Maki podría llegar al Senado de la República, ante el poco impacto que han tenido en terreno los candidatos de morena –Olga Patricia Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal–, a quienes parece ya casi alcanzan (en las preferencias ciudadanas) los abanderados de la coalición ‘Fuerza y corazón por México’ –Imelda Margarita San Miguel Sánchez y Arturo Fidel Núñez Ruiz–, en tanto los del Partido del Trabajo (PT), Cendy Yarelly Robles Méndez y José Francisco Chavira Martínez han logrado puntos sustantivos en los 14 días que llevan haciendo campaña.

Los de MC, ni pintan.

Como tampoco el grueso de los candidatos a diputados federales que, por cierto, se mueven a la sombra de los abanderados al Senado.



Cicuta

El delegado que Mario Martín Delgado Carrillo (dirigente de morena) envió a Tamaulipas para imponer candidatos a los 43 ayuntamientos y Congreso local, ha causado un desmadre partidista de pronóstico reservado.

Y es que Mario Rafael Llergo Latournerie –el ‘delfín’ de Adán Augusto López Hernández a la gubernatura de Tabasco–, desconoce la contextura política de la entidad.

Por ello mal acata la orden impositiva centralista.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com