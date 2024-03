Desploma precio, regalan los chiles

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Por el bajo precio que alcanzó, productores de chile de Altamira decidieron regalarlo, lo que les ha generado pérdidas económicas.

El delegado de Villa Cuauhtémoc, Patricio Peña Rodríguez explicó que al productor no le conviene meter gente, costales, pagar el día cuando ya no se obtiene el valor real de la producción de chile serrano o jalapeño y que es preferible ser bondadoso con la ciudadanía, “es bueno para nosotros, pero muy malo para los productores que sembraron este tipo de productos”.

“Más del 50 por ciento sí perdieron sus siembras y todo es financiado, hablamos de unos 100 productores”.

Considera que en la región todavía hay producción, pero que ya no es la misma como se esperaba, “la mayoría rastrearon sus tierras, sembraron otro producto y otros no han sembrado todavía porque no se dió el tiempo”.

“Sabemos que la agricultura así es, es sacrificante, a veces no lo entendemos y sembrar representa todo un proceso y esperar que la naturaleza haga lo propio con las lluvias, pero se están retrasando los ciclos”.

Patricio Peña agregó que muchos productores acaban de sembrar maíz y en otros lugares como 400 “están regalando su producto, porque no es factible meterle más dinero”.

“No tuvo precio, no hubo compra y se perdió, se tuvo que rastrear y cada hectárea anda por arriba de los 100 mil pesos”.

Los productores esperan que las lluvias lleguen pronto a la zona, porque de lo contrario la crisis en el campo altamirense habrá de continuar y es que el año pasado no fueron sembradas más de 25 mil hectáreas por la falta de humedad.

Por. Óscar Figueroa

Expreso-La Razón