Exesposa de Alejandro Fernández revela por qué se divorciaron

El matrimonio es una institución que ha cambiado a lo largo de los años y un ejemplo de ello fue la relación que tuvieron el cantante Alejandro Fernández y América Guinart. Así que, después de años separados, por fin la exesposa de ‘El Potrillo’ reveló cuál fue el motivo de divorcio.

En el programa de radio de Maxine Woodside, ‘Todo para la mujer’, la exesposa de Alejandro Fernández, América Guinart, reveló por qué decidieron divorciarse hace casi dos décadas.

¿Cómo empezaron los problemas entre ‘El Potrillo’ y exesposa?

De acuerdo con lo compartido por América Guinart, tanto ella como Alejandro Fernández se casaron en 1992 con la esperanza de vivir juntos hasta la muerte con la fuerza del amor. Su relación iba viento en popa, hasta que ‘El Potrillo’ comenzó a despegar en su carrera artística.

Los problemas entre Alejandro Fernández y América Guinart se desarrollaron debido a los constantes compromisos de trabajo del artista; así como la inseguridad de la exesposa del cantante de ‘Si tú supieras’, pues deseaba acompañar a su en ese entonces marido, pero diferentes razones se lo impedían.

“Entre sus managers y sus papás no lo dejaban que me llevara a ningún lado; entonces, él, pues no me llevaba […] teníamos problemas por situaciones así, yo me quedaba sola o luego escuchaba rumores y chismes, le decía, ‘llévame contigo’…”, mencionó América Guinart.

Esta situación, más la inexperiencia del primer matrimonio condujo a la relación a un bucle de malos entendidos, celos y conflictos. Por lo tanto, el amor entre Alejandro Fernández y América Guinart no fue suficiente para enfrentar los obstáculos.

“Yo creo que entre la inmadurez y esas situaciones, sí fueron empeorando la relación que teníamos y el amor, porque la verdad nos casamos muy enamorados, con muchas ganas de casarnos, nos queríamos mucho”, recalcó la exesposa de Alejandro Fernández.

Motivo de divorcio entre Alejandro Fernández y América Guinart

Bajo este contexto, ya muchos se darán una idea de cuál fue el motivo que habría llevado a Alejandro Fernández y su exesposa a divorciarse. Según América Guinart la gota que derramó el vaso en su relación fue la infidelidad, pero decidió pasarlo por alto la primera vez, por sus hijos.

“Sí, llegó a haber. Cuando me enteré, porque ya sabes, todos te juran y perjuran que no. Cuando me enteré, yo me separé de él, ya teníamos a Alex cuando me enteré la primera vez. Ya sabrás, me pidió perdón, me dijo que ya no iba a volver a pasar y yo, alguna vez en la vida, le había dicho que nunca lo iba a perdonar de eso, pero como ya teníamos a Alex, la verdad es que sí cambias como mamá, pensando en la familia y todo, le di la oportunidad”, señaló América Guinart.

Sin embargo, la exesposa de Alejandro Fernández reveló que el cantante continuó con encuentros con otras personas, lo que la llevó a poner un fin definitivo por el bien de ambos y de sus hijos.

“Al rato me enteraba yo de otra cosa y de otra cosa hasta que me dijo: ‘¿Sabes qué? Así es, así es este medio y así va a ser’. Fue cuando yo ya le dije que no podía con esas cosas y la verdad no, no puedo con esas cosas, para qué íbamos a estar ahí, viviendo, sufriendo, tampoco era lo que yo quería que mis hijos vieran”, puntualizó América Guinart.

Así que, a pesar de la separación y las supuestas infidelidades, la exesposa, América Guinart, y Alejandro Fernández han mantenido una relación cordial durante más de 20 años, disfrutando de sus hijos y nietas. De esta manera, las celebridades demuestran que el divorcio y sus motivos no debe influir en la relación familiar.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR