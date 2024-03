Fallece Christian Eduardo Oliva López, atleta paralímpico mexicano

Christian Eduardo Sebastián Oliva López, atleta paralímpico nacido en León, Guanajuato, murió el 14 de marzo de 2024. A través de las redes de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte local fue como se dio a conocer la noticia. Con un comunicado enviaron sus condolencias y desearon pronta resignación a sus familiares y amigos.

Por su parte, el Comité Paralímpico Mexicano hizo lo propio en sus redes sociales como un mensaje de su presidenta, Liliana Suárez, donde adjunto a una foto del joven recibiendo una medalla, escribieron el siguiente mensaje para sus familiares, amigos y conocidos:

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del deportista de la disciplina de Para atletismo de la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral A.C. Será siempre recordado por su legado en el deporte mexicano”.

Muere el atleta paralímpico mexicano Christian Eduardo Sebastián

A través de la página en Facebook Atletismo Guanajuatense, informaron que Christian será recordado como “un joven alegre, entusiasta y con un gran sentido del humor, en todas las facetas que desarrollo dentro del atletismo como: atleta, juez y en sus inicios como entrenador”.

La publicación ya tiene diversos comentarios donde aparecieron conocidos de Christian, quienes le dedicaron unas palabras de despedida, y también de condolencias para su familia, estos fueron algunos de los comentarios más destacados:

Mi querido Matositas, qué triste noticia. Me duele saber que te conocí desde niño y las ganas y el entusiasmo que tenías. Vuela alto. QEPD

No lo puedo creer. Me dejó frío y triste la noticia. Mi más sentido pésame a la familia. De verdad lo siento mucho.

¿Qué es el Para Atletismo?

Esta categoría es una de las más amplias y practicadas de los deportes paralímpicos. El Para Atletismo se constituye por eventos de pista y saltos o eventos de campos, que a su vez son agrupados en tipos y grados de deficiencia visual o intelectual, parálisis cerebral, atletas con miembros amputados, atletas con enanismo y atletas con sillas de ruedas.

Éste se practica de manera olímpica desde el año 1960, cuando apareció en los primeros juegos desarrollados en Roma, y no la quitaron del programa hasta el momento. Además de contar con sus propias comisiones locales, existe una Federación Internacional con base en Bonn, Alemania.

En la más reciente edición de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, en Santiago de Chile 2023, se realizaron las competencias de lanzamiento sentado y a pie, carreras con sillas de ruedas y a pie, salto largo y salto alto. Actualmente hay categorías para hombres y otra para mujeres.

