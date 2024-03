Mario Llergo se ‘vende’ con el Verde y huye del estado

Mario Llergo, delegado del CEN de Morena, intentó anoche dar un ‘madruguete’ en la candidatura a la alcaldía de Ciudad Victoria con la supuesta designación de Jorge ‘Tico’ García, lo que provocó que a las pocas horas la dirigencia estatal de Morena respondiera con el rompimiento de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ en la capital del estado y anunciara el registro como candidato de Lalo Gattás.

Lo que sucedió fue algo nunca visto en el escenario político estatal: que un delegado enviado desde la Ciudad de México intentara pasar por encima de quien toma las decisiones en el estado y tratara de imponer a un candidato sin ser aprobado desde el más alto nivel de la 4T tamaulipeca.

Para tratar de hacer lo que quería, sin cumplir con las formas y las formalidades políticas, Mario Llergo contó la ayuda del dirigente estatal del Partido Verde en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano.

De hecho, desde el más alto nivel de la 4T en el estado culpan a Muñoz Cano de conspirar, junto con el delegado morenista Mario Llergo, para que el Partido Verde se quede con la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Victoria.

Se debe recordar que a lo largo de los últimos meses, ‘El Tucán’ siempre promovió la aspiración del empresario Jorge ‘Tico’ García por llegar a ser el candidato de la coalición a la alcaldía victorense.

Prácticamente a escondidas, sin invitar a todos los aspirantes que se habían registrado y con la ausencia de Yuriria Iturbe, presidenta estatal de Morena, Mario Llergo, vestido con un chaleco verde, convocó a una rueda de prensa en el salón de eventos ‘Acrijos’ para dar a conocer el supuesto resultado de la encuesta aplicada por una empresa y designar al candidato de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ a la alcaldía de Victoria.

Tanto en la sede estatal de Morena como en Palacio de Gobierno, sabían que Mario Llergo, convertido ya en un operador a sueldo del Partido Verde, trataba de dar una especie de ‘golpe de estado’ en pequeño, en la capital del estado, justo en el corazón de Tamaulipas.

Con Mario Llergo, levantando el brazo de Jorge ‘Tico’ García aparecieron los dirigentes estatales del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano; y Arcenio Ortega, del PT.

Aunque el delegado del CEN de Morena dijo haber invitado a los otros aspirantes, la realidad es que Lalo Gattás -quien ya había sido notificado por el más alto mando de la 4T tamaulipeca que él sería el candidato a la alcaldía en busca de su reelección- se encontraba en su oficina.

A esa hora, Gerardo Illoldi también sabía que la decisión ya había sido tomada, pero no a favor de Jorge ‘Tico’ García en una franca conspiración de Mario Llergo y del Partido Verde en contra del más alto mando de la 4T tamaulipeca.

Al concluir su rueda de prensa, Mario Llergo y los dirigentes estatales del Partido Verde y del PT se despidieron y, supuestamente, no volvieron a hablar entre sí. Incluso, el delegado Mario Llergo no volvió a contestar las llamadas telefónicas que le hicieron desde distintos lugares.

Una fuente afirma que Mario Llergo respondió a un mensaje y dijo que ya no estaba en Tamaulipas.

La respuesta de la dirigencia estatal de Morena, es decir, en representación del más alto nivel de la 4T tamaulipeca, llegó minutos después de las once de la noche.

El representante legal morenista informó que se rompía la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ en la elección por la alcaldía de Ciudad Victoria.

Posteriormente, Yuriria Iturbe anunció que hoy Morena registrará como candidato a la alcaldía de Victoria a Lalo Gattás, actual alcalde.

En esta rueda de prensa sí estuvo Gerardo Illoldi, quien respaldó, en unidad, la designación de Lalo Gattás.

Por su parte, Eduardo Gattás agradeció el apoyo de su partido. ‘Vienen cosas muy buenas para Victoria’, dijo en un breve mensaje ya que trató de evitar alguna sanción de la autoridad electoral.

Para lograr la modificación del convenio de coalición parcial, la dirigencia estatal tenía que entregar anoche, hasta las 23 horas y 59 minutos, los documentos correspondientes ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM). Se reitera, hasta ayer vencía el plazo para realizar modificaciones a los convenios de coalición.

Además, debía de contar con las firmas de los dirigentes nacionales de los tres partidos para que la modificación del convenio de coalición parcial se haga efectivo.

En caso de que esto no se hubiera cumplido en tiempo y forma, seguiría en pie el convenio de coalición original.

Pero si se cumplió con la entrega de papeles a tiempo y en forma, entonces los tres partidos tendrán que ir por separado a las urnas -tal como sucede en la elección de senadores- y postular a sus respectivos candidatos a la presidencia municipal victorense.

Ante los reporteros, Yuriria Iturbe, presidenta estatal de Morena, dijo que la coalición no se rompe, sino que solamente se modifica el convenio de coalición en Ciudad Victoria.

No obstante, lo que se vivió anoche en la capital tamaulipeca fue un intento de ‘madruguete’ político perpetrado por el delegado del CEN de Morena quien, prácticamente, se vendió al Partido Verde para ‘designar’ a Jorge ‘Tico’ García como candidato a la alcaldía de Ciudad Victoria.

Ya veremos si el delegado Mario Llergo vuelve a Tamaulipas a dar la cara en el registro del resto de los candidatos de Morena y de la coalición… o de plano se va, ‘corrido’ del estado.

También será muy interesante conocer la opinión de Mario Delgado, presidente nacional del Partido Verde, perdón, de Morena… quien parece estar detrás de esta conspiración en la que existe una danza de maletines llenos de billetes, billetes color verde.

NI ANDREA NI DENISSE POR EL DISTRITO 22… ¿SERÁ SABRINA MORALES?

Históricamente, desde los tiempos de la hegemonía priista, el Distrito Electoral Local 22, que abarca la zona sur de Tampico, es donde el PAN obtiene la votación más alta del estado.

Esa es una de las razones por las cuales no ha sido fácil encontrar una candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ que acepte entrar al ruedo.

La primera propuesta para ser la candidata de Morena a la diputación local por el Distrito 22 fue la empresaria Andrea Vela Aragón.

Fue aprobada y avalada por el más alto mando de la 4T tamaulipeca y, finalmente, ella prefirió no participar porque, efectivamente, tiene muchas responsabilidades por afrontar en sus negocios, la construcción y el ramo hotelero.

Ella, Andrea Vela, propuso entonces a su amiga Denisse Alemán, dedicada a la ganadería de exportación e hija del exdiputado federal Gonzalo Alemán Migliolo, como su sustituta.

Una vez más, los altos mandos de Morena del estado dieron su aprobación, pero… Denisse Alemán agradeció la invitación pero, por asuntos personales, decidió no participar como candidata.

Eso sí, ambas, tanto Andrea Vela como Denisse Alemán, respaldan el proyecto de la Cuarta Transformación en Tampico y expresan su apoyo a Mónica Villarreal Anaya para que se convierta en la próxima alcaldesa.

Por supuesto, también apoyan a Adrián Oseguera Kernion para que gane la diputación federal en el Octavo Distrito, que abarca Tampico y Ciudad Madero.

En ese contexto, todo indica que la candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ a la diputación local por el Distrito 22 será la entusiasta joven Sabrina Morales, dirigente del Partido Verde en Tampico.

El nombre de Sabrina Morales sonaba desde hace varias semanas como una opción viable para ser la candidata de la alianza Morena, PT y Verde. De confirmarse, ella será registrada

¿Y por el PAN? El nombre que más sonaba hasta ayer por la tarde era Marcela Unda, famosa conductora de lo que queda de Televisa en Tampico y en redes sociales

Con menos posibilidades, pero más militancia e identificada plenamente con la ideología blanquiazul, se encontraba Claudia Del Sol de la Fuente.

DÁMASO ANAYA ES NUEVO RECTOR DE LA UAT POR LOS SIGUIENTES CUATRO AÑOS

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició ayer, con la ceremonia de protocolo de investidura de Dámaso Anaya Alvarado como nuevo rector, una época de transformación y renovación.

El testigo de honor de esta ceremonia ante la asamblea universitaria solemne fue el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, acompañado de su esposa, la doctora María Santiago de Villarreal.

En un evento realizado en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, Dámaso Anaya Alvarado fue investido como rector y recibió los símbolos del cargo, la medalla y la toga.

Al tomar la palabra, el gobernador Américo Villarreal felicitó a la comunidad universitaria por tener a un rector con una amplia trayectoria.

‘Ha quedado perfectamente claro que en la UAT hay un nuevo liderazgo y ese liderazgo es del médico Dámaso Anaya’, dijo el mandatario estatal.

Añadió: ‘Se han superado condiciones que entorpecían su avance; ustedes han optado por la emergencia de un liderazgo transformador, humanista, íntegro, que les entregará extraordinarios resultados’.

Al finalizar su discurso, el gobernador le deseó al nuevo rector de la UAT el mayor de los éxitos.

Por su parte, Dámaso Anaya agradeció al doctor Américo Villarreal su respaldo.

‘Con su apoyo decidido, la universidad de los tamaulipecos vivirá una nueva era renovada y de transformación’, señaló.

Remató: ‘Señor gobernador, la UAT es su aliada’.

Y PARA CERRAR…

Por un momento, anoche, sobre la mesa del más alto mando de la 4T tamaulipeca, se analizó romper totalmente con el Partido Verde en la elección local.

POR HÉCTOR GARCÉS