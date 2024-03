Rompen alianza y va Gattás por Morena

Staff

Expreso-La Razón

Al filo de la medianoche, unos minutos antes de que se venciera el plazo, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde modificaron el convenio para sacar a Victoria de la coalición.

Con ello, Eduardo Gattás será el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Agradezco mucho a mi partido que no haya permitido imponer aquí en Ciudad Victoria”, expresó Gattás después de que la dirigente estatal del partido, Yuriria Iturbe, lo anunciara como candidato para la presidencia municipal de la capital.

La ruptura de la alianza comenzó un par de horas antes, con la convocatoria a una rueda de prensa de manera urgente por parte del delegado nacional de Morena, Mario Llergo Latourniere.

Sin la presencia de la presidenta estatal, el representante político de Morena en la entidad, anunció que Jorge “Tico” García sería el candidato a la alcaldía de Victoria por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

A la rueda de prensa que se llevó a cabo en un salón social y no en la sede de Morena en Victoria, asistieron el presidente del Partido Verde Ecologista en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano y del Partido del Trabajo, Arcenio Ortega Lozano.

Sin embargo, pocos minutos después trascendió que la dirigencia estatal desconocía el anuncio realizado por el delegado.

Y así fue: poco después de las 23:00 horas, Yuriria Iturbe anunció que el candidato de Morena será el alcalde Eduardo Gattás, quien así buscará la reelección.

Para ello, presentaron una modificación al convenio presentado ante el IETAM, sacando a Victoria de la lista de municipios en alianza, y poniendo en su lugar a Bustamante.

“Morena caminará de manera independiente, manifestarles que el aspirante que se estará registrando como candidato para la alcaldía de Victoria a nuestro compañero Lalo Gattás”, anunció la dirigente.

“Quiero agradecer su presencia, lo que sí les quiero decir es que le agradezco mucho a mi partido que me haya dado la oportunidad de seguir al frente, y vienen cosas muy buenas para Victoria y vamos a hacer un excelente papel”, concluyó Gattás.